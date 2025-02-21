高雄中正國小午餐時間30分鐘 家長有意見

苓雅區中正國小的午餐時間僅安排30分鐘，家長反應太短、太匆促。（擷取自學校網站）

2025/02/21 20:20

〔記者許麗娟／高雄報導〕學校午餐用餐時間應該多久才合理？高雄有家長向本報反應，2個孩子就讀苓雅區中正國小，學校排定的午餐時間僅30分鐘，扣掉洗手、打飯和餐後整理等時間，孩子實際可用餐時間僅10至15分鐘，沒有足夠的時間用完餐。

家長張小姐表示，中正國小的午餐時間為中午 12點到12點30分，如果前一節課在操場或其他教室上課，回到教室可能已經過了 5分鐘，接著洗手、打飯後開始用餐，老師又規定約12點20分就要把餐桶抬到樓下，12點30分一打鐘就要趴在桌上午休，等於孩子實際用餐時間僅10至15分鐘，若吃得比較慢又要趕緊在午休前收拾餐盒、刷牙等，根本沒有足夠的時間可以好好的把飯吃完，回家總反應午餐在學校沒有吃飽。

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張小姐說，這個問題不僅她的孩子反應，在家長會的群族裡也有10多個成員提及，希望午餐時間能延長10分鐘，他們查了多所高雄市其他小學的課表，大多數的學校午餐時間都排定40分鐘，甚至有學校安排45分鐘，認為中正國小僅排30分鐘用餐過於匆促，但因其他幹部認為這是學校既定的課表時間，牽一髮而動全身，孩子應該要適應學校的課表，因此也無法提出在校務會議上做討論。

牽一髮而動全身，孩子應該要適應學校的課表，因此也無法提出在校務會議上做討論。

對此，中正國小校長陳棨信表示，學校午餐時間排定就是中午12點到12點30分，12點30分到1點20分為午休時間，1點20至1點30分為下午的清潔活動。

陳棨信說，由於學校的作息時間表是由校務會議討論排定，若要延長午餐時間，也需要提案後再經過校務會議討論和修定，每個學生、每個班級的意見不同，也有人反應午餐時間太長，孩子提早吃完跑出去玩的時間太久等，群體活動就是要找出平衡點，若有個別意見，可由導師個別了解。

高雄市教育局則表示，午餐時間為學校課程外的時間，由各校的校務會議自行排定，教育局不會干涉，家長有需求，如孩子吃得較慢、時間不夠，可向導師反映，基本上應該還是會讓孩子吃完，也建議家長透過家長會提案到校務會議反應。

高市其他小學午餐時間多安排40分鐘。（擷取自國小網站）

高市也有小學午餐時間安排45分鐘，午休時間則為40分鐘。（擷取自國小網站）

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