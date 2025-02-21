肯亞移工來台表演馬術卻被派農務 台南勞工局重罰雇主、仲介236萬

台南市勞工局曾到肯亞籍白領移工工作的場合稽查。（台南市勞工局提供）

2025/02/21 20:40

〔記者楊金城／台南報導〕肯亞籍白領移工被不當對待，台南市勞工局今天（21日）說，已裁處違反就業服務法之非法雇主、仲介等，合計重罰新台幣236萬2500元。

勞工局因為此案被監察院糾正，台南市勞工局長王鑫基指出，勞工局內部檢核，提出4大精進方案。持續強化人口販運案件識別與通報機制，遏止非法媒介和聘僱。

請繼續往下閱讀...

勞工局指出，四大方案包含1、制定「台南市政府勞工局移工訪查注意事項」明確規範查察程序；2、將「疑似人口販運案件通報機制」納入內部控制；3、加強跨機關聯繫與合作；4、針對藝術、演藝、農莊等高風險行業，每季進行不預期突擊查察，強化宣導勞動權益與申訴管道。

勞工局說，也會加強稽查人員在職訓練，強化專業敏感度與查察能力。將邀請移民署、檢察署及專家授課，加強人口販運鑑別、勞動剝削案例研討。也已修訂查察程序，確保訪談獨立進行，讓移工能如實陳述情況。

2名肯亞籍白領移工以「藝術及演藝」專長受聘來台在台南1家馬場，原表演馬術，卻遭雇主以非僱傭關係規避勞基法適用，又被迫從事未經許可之農業、清潔回收等藍領移工工作，致其淪為人口販運被害人，監察委員以南市勞工局查察流於形式且迴避監督之責，對南市府提出糾正獲得監察院通過。

南市勞工局曾到事發馬場查察，也向監察院說明，但仍被糾正，事後提出檢討精進查察作為。

肯亞籍白領移工來南市從事馬術藝術表演，卻被派去農務工作，南市勞工局到農場稽查。（台南市勞工局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法