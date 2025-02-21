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    公部門帶頭做 北市家防中心「職場保母」托育中心上路

    台北市家防中心設立職場保母，21日開幕，可收托4位0至6歲家防中心員工子女。（記者甘孟霖攝）

    台北市家防中心設立職場保母，21日開幕，可收托4位0至6歲家防中心員工子女。（記者甘孟霖攝）

    2025/02/21 20:14

    〔記者甘孟霖／台北報導〕現今社會型態轉變，越來越多雙薪家庭，托育需求也隨之大量增加，除送一般托育機構外，許多父母也會選擇企業附屬托嬰機構，或是「職場保母」。台北市政府社會局家庭暴力暨性侵害防治中心規劃空間，並招募人員成立「職場保母」托育中心，今（20日）正式開幕，也成為台北市政府第一個設置此機構的單位，未來將提供家防中心員工孩童使用。

    社會局家防中心將原有的五樓辦公空間重新規畫，並招募托育人員設立職場保母照顧空間，今日正式揭牌開幕，社會局長姚淑文與會表示，2022年時台北市總生育率僅有0.84，不過在市府持續努力之下，2023年達到0.97，去年更提升至1.055。有鑑於現今家庭多為雙薪家庭，托育需求也大量增加，勞動局、產業發展局及社會局等局處也共同向企業宣導「職場保母」。

    據統計，去年台北市有設置員工子女托嬰中心計有5家，包含行政機關或事業單位2家、一般事業單位3家；職場保母則有2家，分別是行政機關或事業單位1家、一般事業單位1家，當中包含去年設立職場保母的台北市議會，為全台議會首例，也為台北市公部門首例。

    家防中心主任廖秋芬表示，目前已有3位同仁表達送托意願，另有3名員工正於孕期或甫生產後，預估未來仍有送托孩童的需求，而此次設立職場保母提供友善職場育兒環境，也有助於提升同仁生育意願，同時兼顧育兒及就業。中心員工蔡小姐也說，目前小孩1歲半，打算先抽籤公幼或是非營利幼兒園，若未中籤就會考慮職場保母，在工作的時候也能夠就近關心孩子，頗有誘因。

    社會局表示，過去企業要附設托嬰機構不易，原因在於收托20名以上孩童為較適合營運規模，需要至少45坪以上空間 ，且場地需位於3樓以下，並需符合建築、消防等規定。如今有不同的選擇，「職場保母」於10坪大的空間即可設立，地上層無樓層限制，不過仍須符合門、地板等14項托育服務環境安全檢核，每單位可收托4個小孩，讓企業有更方便的選擇。

    勞動局指出，市府持續推動職場設立職場保母，每個事業單位最高可補助5萬元，今年也正研議提高相關補助費用，希望能持續拓展友善生育環境。

    台北市家防中心設立職場保母，21日開幕，可收托4位0至6歲家防中心員工子女。（記者甘孟霖攝）

    台北市家防中心設立職場保母，21日開幕，可收托4位0至6歲家防中心員工子女。（記者甘孟霖攝）

    台北市家防中心設立職場保母，21日開幕，可收托4位0至6歲家防中心員工子女。（記者甘孟霖攝）

    台北市家防中心設立職場保母，21日開幕，可收托4位0至6歲家防中心員工子女。（記者甘孟霖攝）

    台北市家防中心設立職場保母，21日開幕，可收托4位0至6歲家防中心員工子女。（記者甘孟霖攝）

    台北市家防中心設立職場保母，21日開幕，可收托4位0至6歲家防中心員工子女。（記者甘孟霖攝）

    台北市家防中心設立職場保母，21日開幕，可收托4位0至6歲家防中心員工子女。（記者甘孟霖攝）

    台北市家防中心設立職場保母，21日開幕，可收托4位0至6歲家防中心員工子女。（記者甘孟霖攝）

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