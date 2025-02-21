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    台中一中110年校慶有驚喜 限定版可樂果引爆搶購

    台中一中110年周年校慶，1700多名高一、二學生共同排出「中一中110」字樣，為110年周年校慶暖壽活。（記者蔡淑媛攝）

    台中一中110年周年校慶，1700多名高一、二學生共同排出「中一中110」字樣，為110年周年校慶暖壽活。（記者蔡淑媛攝）

    2025/02/21 20:10

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中一中110年周年校慶，展開一連串暖壽活動，今天下午1700多名學生共同排出「中一中110」字樣，並揭牌校慶標語，今年更首次與食品聯名，Q版一中生圖樣結合校慶LOGO，推出限量「台中一中限定可樂果」，限量4萬包在上周推出，不僅一中學生、校友搶，適逢會考將近也被許多國中搶購，反應熱烈，收入將做為更新高二將老舊的木製桌椅全數更新為人體工學桌椅。

    台中一中慶祝110校慶，為傳承創校精神，公開徵選校慶標語（Slogan）及標誌（Logo），選出以中一中吉祥物「龍」結合「110」設計成巨龍昂首騰躍，積極向上的龍族精神，校慶標語「百年傳典範，十載育英才」，傳達歷史定位，今天在慎思樓揭牌，為校慶活動揭開序幕。

    台中一中110年校慶驚喜，限量聯名可樂果，結合中一中專屬110周年校慶LOGO與可愛的Q版學生圖樣，台中一中校長林隆諺表示，這次推出的聯名款可樂果，希望能讓校友和學生重溫母校的青春記憶，並感受到深厚的歸屬感與榮耀。另有台中一中紀念小書包，從省立、國立及市立版本，述說中一中歷史，也有一中熊超及卡哇尹。

    林隆諺指出，台中一中110週年慶將於4月26日舉行，一系列暖壽活動，有雲門舞集創辦人林懷民等校友進行講座；科學館驚魂夜展示日治時代100多年第1代到4代的實驗器材；尋找百歲傑出校友及表揚，募集一中家族（家族有5人以上中一中生）等，

    台中一中於1915年成立，由霧峰林獻堂、林烈堂、板橋林熊徵、鹿港辜顯榮、清水蔡蓮舫在內的創校五先賢為首，向台灣總督府請願成立，第一所專門讓台灣人就讀的中學。

    台中一中110年周年校慶暖壽，Q版一中生圖樣結合校慶LOGO，推出限量「台中一中限定可樂果」，限量4萬包在上周推出，不僅一中學生、校友搶購。（記者蔡淑媛攝）

    台中一中110年周年校慶暖壽，Q版一中生圖樣結合校慶LOGO，推出限量「台中一中限定可樂果」，限量4萬包在上周推出，不僅一中學生、校友搶購。（記者蔡淑媛攝）

    台中一中110年校慶標語「百年傳典範，十載育英才」在慎思樓揭牌。（記者蔡淑媛攝）

    台中一中110年校慶標語「百年傳典範，十載育英才」在慎思樓揭牌。（記者蔡淑媛攝）

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