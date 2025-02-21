主管列3點批新人擺爛 網見「這點」反嗆：很丟臉

網友發文說，朋友抱怨一名新人，剛入職就擺爛，不僅不加班，還會拖延進度、裝不會做。示意圖，非當事人。（情境照）

2025/02/21 23:48

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣職場文化有許多問題仍待改進。網友發文說，朋友抱怨一名新人，剛入職就擺爛，不僅不加班，還會拖延進度、裝不會做。原PO直呼「這種人是不是無敵了」？文章曝光後，許多網友怒轟「不加班不是很正常嗎？不要把自己的奴性丟給別人，很丟臉」。

近日網友在Dcard以「不怕裁員的人是不是無敵了？」為題發文說，他朋友升上管理職後向他抱怨，底下有一位新人很難搞。這位新人雖然在面試時學歷和實務經驗都很突出，但入職後卻開始擺爛。他指出該名新人每天準時上下班，完全不加班；進度總是拖到最後一刻才交，並且明明能做的事情卻故意裝不會。

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儘管他朋友已經與該員工進行溝通，希望對方能改善，但該員工卻不以為然，甚至直言大不了裁掉，不怕找不到下一份工作，還說不缺錢，也不擔心績效，完全沒有改進的意思。原PO不禁直呼「請問這種人是不是無敵了」？

文章曝光後，許多網友看到「每天準時上下班，完全不加班」都砲轟，「不加班不是很正常嗎？不要把自己的奴性丟給別人，很丟臉」、「加班有寫入勞動契約嗎？自己奴要怪別人不一起奴」、「為什麼要加班，是主管失職錯估人力，還是純粹想壓榨下面？」、「台灣加班文化就是被認為常態加班合理的主管搞起來的」。

另外其他網友留言，「正常人不都這樣，你太奴吧」、「他用規定的時間做完他該做的工作，只是沒有多做不屬於他的工作而已，這樣是擺爛了什麼？」、「整體看起來沒什麼問題，比較像是你想抓人家來操，人家不給操而已」、「一定你們管理有問題，隕石式壓需求、以榨乾員工時間為原則、福利和勞力不成比例的公司，才會導致員工故意放慢步調」。

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