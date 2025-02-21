國北教大成立台灣首個國際和平中心 簡文秀獻唱敲和平鐘

首屆「2025國際和平論壇」全體貴賓大合影。（億光文化基金會提供）

2025/02/21 19:57

〔記者何玉華／台北報導〕國立台北教育大學與國際扶輪3481地區，為了推動國際和平，攜手成立台灣第一個「國際和平中心」，日前舉辦首屆「2025國際和平論壇」，邀請聲樂家簡文秀擔任國際和平大使；簡文秀獻唱「奇異恩典」致上誠摯的祝福，並與國際扶輪3481地區劉影梅總監及國北教大校長陳慶和一起敲響和平鐘。

簡文秀表示，最近戰亂、疫情、天災頻傳，更顯示出和平安樂對每個人都非常重要；感謝國際扶輪選擇她的母校、國北教大作為推動國際和平的第一個據點。為了傳遞光明與希望，億光也贈送了500份軍用材質高效能LED手電筒，期盼以和平之光照耀社會的每一個角落，並正視國際和平事務的重要性，讓民眾都能享有幸福安樂的生活。

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論壇邀請劉影梅及國際扶輪總社Stephanie社長等國內外專家學者，針對「和平多重構面的促進策略」議題深入探討，分享在當前全球局勢中推動和平與合作的經驗與成果。 國北教大期望，成為國際扶輪社（RI）全球第九個「國際和平中心」，提升師生國際視野以及善盡國際公民責任，為未來世界的和平與福祉貢獻力量。

國際和平大使簡文秀（中）、國北教大校長陳慶和（右）及國際扶輪3481地區劉影梅總監一同敲響和平鐘。（億光文化基金會提供）

國立台北教育大學與國際扶輪3481地區攜手成立台灣第一個「國際和平中心」，邀請聲樂家簡文秀擔任國際和平大使，簡文秀獻唱「奇異恩典」致上誠摯的祝福。（億光文化基金會提供）

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