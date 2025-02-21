默默防淹水 北市藏2座「地下宮殿」

台北市辛亥生態公園滯洪池的內部滯洪空間，滯洪量達4萬6000立方公尺。（台北市水利處提供）

2025/02/21 18:56

〔記者何玉華／台北報導〕台北市提升降雨容受力，斥資30億元要在敦化北路地下設置貯留管（敦北地下大排），仿造的是類似東京「地下宮殿」的作法，北市水利處長張凱堯表示，東京「地下宮殿」（首都圈外郭放水路）其實就是大型的地下排水系統，是一種大型地下滯洪池的概念，台北市在文山區有2處類似的作法，完工後大幅改善當地的積淹水問題。

張凱堯表示，過去文山區也是容易積淹水，在興隆路、辛亥路口的公園下方，以及文山運動公園旁公園下方，都有「地下宮殿」大型滯洪池，光內部淨空就達3、4層樓高，完成後效益很好「再也不淹了。」但無法像東京、桃園般開放民眾參觀，主要是一開始設計就沒有相關規劃，且北市收集的是下水道的水，水質比較不理想；若要開放做環境教育，需要審慎評估。

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雨水下水道工程科補充，文山區興隆路2、3段及福興路、興德路一帶地勢低窪，排水箱涵又受地形影響容量偏低，是北市少數未符合原規劃排水能量的地區，曾被公告為易積水地點。經與軍方協調取得憲兵營區停車場用地，在地下設置滯洪池，2015年開工，2017年完工，成為全國第一個都會型地下滯洪池，之後曾擴建，並於2020年於上方開闢完成辛亥生態公園，成為民眾休憩遊樂場所。

另在2017年7月完成文山區運動中心北側滯洪池，上方綠地現為公園使用，全區採無障礙空間規劃，設置多項體健器材和涼亭。

台北市文山運動中心北側的滯洪池，位於公園綠地下方。（台北市水利處提供）

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