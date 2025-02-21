助僑外生留台工作 教育部辦就業博覽會吸千人

助僑外生留台工作，教育部辦就業博覽會，吸引80校逾千人參加。（教育部提供）

2025/02/21 19:56

〔記者林曉雲／台北報導〕為積極延攬國際人才留台就業，教育部配合政府「育才、留才、攬才」政策，今天在台北辦理「僑外生就業博覽會」，吸引80多所大專校院，超過1000名僑外生及校友參與。

教育部國際司科長施眉綺說明，今年邀集75間企業共襄盛舉，包含資訊科技、生技醫療、機械工程與製造、營建業、服務零售、廣告媒體與網路、教育服務等產業類別，另因應旅宿業缺工情形，亦特別邀請旅宿業者前來設攤招募優秀人才，總計提供100個以上就業職缺及實習媒合機會，協助在台就學的僑外生掌握職場趨勢與脈動，以及早準備就業。

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教育部也同步結合相關政府資源，邀請勞動部勞動力發展署、經濟部投資促進司、教育部國際生台臺就業輔導專業化專案辦公室、國家華語測驗推動工作委員會、Talent Taiwan國際人才服務及延攬中心等單位至現場設置諮詢服務攤位，提供僑外生諮詢在台工作相關法律及政策、加入Contact TAIWAN攬才網路平台、華語文學習資源及能力測驗及就業金卡等相關資訊。

多數企業因有國外設廠或有服務國外顧客的需求，需要有具備當地語言能力之僑外生加入生力軍行列，僑外生們亦於現場直接向有興趣的企業單位洽詢職缺內容或近一步加入企業培訓計畫，為自己職涯增加發展性。

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