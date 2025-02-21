影響近49萬戶！高雄今夜大停水55小時 201處加水站地點曝光

高雄今夜大停水55小時，水公司布設201處加水站供水。（記者陳文嬋攝）

2025/02/21 17:57

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市今（21日）夜23時起大停水55小時，影響15區48.7萬戶用水，水公司已提前展開工程前置作業，會盡量縮短民眾停水時間，今持續增設臨時加水站達201處，並開放鳳山、楠梓分所供水，提醒民眾儲水備用。

水公司第七區管理處辦理原水管閥更新工程，高雄市除楠梓全區停水52小時；阿蓮、橋頭、梓官、大社、仁武等5區全區，以及左營、岡山、小港、鼓山、鳳山、燕巢、路竹、大樹等8區多里，從21日夜間23時至24日上午6時停水55小時。

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其中鳳山區除鎮北、文德、文衡、文山、文英、忠誠、武松7里21日夜間23時至22日中午12時停水13小時外，其餘69里停水55小時；大寮區水壓降低。總計影響15區48.7萬戶用水。

水公司已提前出動怪手開挖，施作鋼板樁等工程前置作業，以利更新管閥工程順利，盡量縮短民眾停水時間，今持續增設臨時加水站達201處，每里各設1處，已完成布設並加滿水，並開放鳳山、楠梓等2處自來水分所供水，將搭配水車巡補至深夜22時。

七區處表示，停水施工期間，公告停水區域內自來水管網系統仍有少量的水可供使用，將再加強即時供水調配，並配合加水站及水車送水，以盡量滿足民眾用水需求；且為避免設置地點民眾取水情形未如預期，如加水站不敷使用時，將再機動調整增設，並增加水車送水因應，以利資源有效運用。

臨時加水站201處名單

高雄市今夜23時起大停水55小時，影響15區48.7萬戶用水。（水公司提供）

高雄今夜大停水55小時，水公司布設201處加水站供水。（水公司提供）

高雄今夜大停水55小時，水公司布設201處加水站供水。（水公司提供）

高雄今夜大停水55小時，水公司布設201處加水站供水。（水公司提供）

高雄今夜大停水55小時，水公司布設201處加水站供水。（水公司提供）

高雄今夜大停水55小時，水公司布設201處加水站供水。（水公司提供）

高雄今夜大停水55小時，水公司布設201處加水站供水。（水公司提供）

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