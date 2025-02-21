正妹麻豆超搶眼！超跑嘉年華結合美食 228連假嘉義登場

超跑美女與猛男歡迎民眾來參加活動。（記者林宜樟攝）

2025/02/21 18:32

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣市民間十大商圈組織合作，將於228連假在布袋商港舉辦「極速超跑市集嘉年華」，將有超跑動態展演、市集嘉年華、美食文創展售及90年代經典車展出等活動，盼能帶動布袋商港周邊旅遊與商業效益。

活動由嘉義市商圈文化促進協會、嘉義諸羅街區科技發展協會及嘉義縣布袋街區觀光發展協會主辦，今天縣長翁章梁、立委蔡易餘、王美惠及台灣港務公司高雄港務分公司布袋管理處長林清宏等在縣府前廣場進行宣傳，8輛跑車同步發動引擎，象徵速度、激情與活力。

請繼續往下閱讀...

嘉義市商圈文化促進協會理事長劉慶宗表示，2月28日至3月2日的超跑活動可讓民眾近距離感受超跑引擎震撼魅力，享受多元休閒娛樂，希望能以超跑引起話題，帶動地方經濟，活動期間實施完善交通維持與安全計畫，確保安全。

翁章梁說，活動現場將有上百輛跑車在現場展演，歡迎民眾來布袋商港看超跑，享受嘉義縣市商圈的美食。

超跑將於228連假在布袋商港進行動態展演。（記者林宜樟攝）

美女與猛男宣傳「極速超跑市集嘉年華」活動。（記者林宜樟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法