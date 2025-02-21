賞櫻再衝一波！南投信義草坪頭花況仍有7、8成 浪漫賞花喝茶到3/2

南投信義鄉草坪頭各類櫻花接力綻放，花況仍有7、8成，櫻花季如期舉辦到3月2日。（信義鄉公所提供）

2025/02/21 17:37

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣信義鄉草坪頭茶園櫻花季花況仍有7、8成，舉辦到3月2日，信義鄉公所說，這次賞櫻透過接駁入園，避免交通打結，大量遊客讓在地茶農可販售農產賺春節「櫻花紅包」，人潮外溢也嘉惠沿路賣店與東埔溫泉區，未來將以這個模式續推賞櫻，促進觀光發展。

信義鄉公所指出，今年初天氣寒冷，春節氣溫回暖，草坪頭櫻花如期綻放，目前花況仍有7、8成，花季期間假日可達6、7000人，平日也有3、4000人，公所在園區外闢建臨時停車場，讓遊覽車遊客可搭免費接駁車入園，有效解決聯外道路塞車問題。

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遊客入園則酌收50元清潔費，欣賞美麗櫻花，購買高山蔬菜、茶葉，享用在地風味餐等，直接挹注茶園農家收益，也可賺點「春節紅包」。

公所也說，櫻花季除了茶園業者收入增加，聯外道路的沿路賣店，以及附近的東埔溫泉區住宿、泡湯業者，也因賞花人潮受惠，帶動鄉內觀光發展，未來會持續優化停車與接駁措施，並與社區加強營造賞花環境，讓草坪頭櫻花季可永續經營。

南投信義鄉草坪頭櫻花季「櫻」姿仍佳，如期舉辦到3月2日。（信義鄉公所提供）

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