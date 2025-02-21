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    大貨車注意！台66線等快速公路7路段速限降到80公里 4月上路

    調降速限的7條快速公路。（公路局提供）

    調降速限的7條快速公路。（公路局提供）

    2025/02/21 17:27

    〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部公路局今天（21日）宣布，台66線等7處快速公路速限從現行的時速90公里，4月1日起調降為時速80公里。

    公路局說明，有鑑於台61線西濱快速公路2023年3月1日起正式實施20噸以上大貨車降速措施，大貨車事故占比由15.4％減少至11.8％，有顯著下降趨勢，因此交通部公路局為提升快速公路整體行車安全，降低事故發生嚴重程度，公路局才要調降速限。

    調降速限路段包括台66線10K+100至27K+205（市道114線－大溪端）、台68線1K+000至16K+800（南寮端－新中正橋交流道）、台72線2K+410至20K+800（後龍端－中興）、台76線11K+400至27K+000（埔鹽交流道－林厝）、台84線32K+487至37K+800（頭社交流道－走馬瀨）、台86線0K+000至17K+900（台南端－關廟）、台88線0K+000至22K+391（五甲系統交流道－竹田端）等現行速限90公里/小時的7處路段，自4月1日起實施大貨車最高速限調降為80公里/小時措施。

    公路局說，為使各大貨車業者及駕駛能提早適應調降速限規定，公路局與各區養護工程分局、監理所及各縣市警察局共同研商，在宣導期間（114年1月1日到114年3月31日）比照台61線辦理方式，針對20噸以上大貨車超速車輛製發宣導單提醒，並就超速車輛業者進行查訪。

    截至今年1月底止違規件數計有4件，後續公路局除寄發宣導單及查訪大貨車業者外，也會與警察等相關單位研討是否需增設執法設備。

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