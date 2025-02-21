嘉市大雅路移動式超速取締 民眾質疑標誌不明顯...警方回應了

民眾投訴，嘉義市大雅路段未見明顯的測速取締標誌。（記者王善嬿攝）

2025/02/21 17:32

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市東區大雅路接近嘉義縣山區，道路地勢高低起伏，警方不定期在重點路口設置移動式測速照相機取締違規，有民眾投訴，警方取締違規，前、後方卻未有明顯測速取締標誌，質疑是違法執法，警方對此回應，測速取締都合乎法規。

投訴民眾表示，自大雅路1段與文雅街51巷交叉口，至大雅路1段與盧厝路口，不到1公里的距離，警方除設有固定式測速照相機，還不定期設置移動式測速照相機，取締交通違規，然而用路人如由西往東行駛、嘉市往嘉縣方向，可見有測速取締標誌，由東往西、嘉縣往嘉市區行駛，卻不見任何測速取締標誌，認為有違法執法疑慮，測速取締標誌應設在明亮處，或增加測速取締標誌亮度改善。

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嘉義市警二分局回應，大雅路1段行車限速50公里，去年元月至12月統計，大雅路段共發生164件交通事故，其中有人受傷的交通事故有71件。

警方說，為維護用路人安全，規劃在該路段設置移動式測速照相勤務，加強防制交通事故，取締執法時，均依道路交通管理處罰條例，在一般道路100至300公尺前，設有測速取締標誌「警52」，勤務人員都合乎規定。

市警局交通隊說，文雅街、大雅路附近居民多次反映，大雅路上的車輛車速快，且文雅街與大雅路1段又有多處交叉路口，容易發生交通事故，因此設有固定式測速照相機，並由分局編排勤務，不定期設移動式測速照相機，遏止交通違規行為發生。

嘉義市警察局第二分局回應，規劃測速照相取締，會在道路100至300公尺前設置測速取締標誌。（警方提供）

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