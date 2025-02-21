30億打造敦北地下大排 北市水利處認貴：類微創、降低都會區衝擊

台北市政府將斥資30億元，在民權東路至南京東路間的敦化北路地下，以捷運潛盾工法建置5.6米管徑、長1.25公里的貯留管（敦北地下大排）。（台北市水利處提供）

2025/02/21 17:23

〔記者何玉華／台北報導〕台北市提升降雨容受力並解決小巨蛋周邊的積淹水問題，今年通過30億元預算，分4年在民權東路至南京東路間的敦化北路地下，以捷運潛盾工法建置5.6米管徑、長1.25公里的貯留管（敦北地下大排），造價昂貴；台北市水利處處長張凱堯解釋，北市寸土寸金、地下管線多，深入地下40米施工，就像微創手術，傷口很小，對都會區民眾的生活影響最小，是在北市不得不為的作法。

水利處計畫將全市雨水下水道系統降雨容受力從時雨量78.8毫米提升至88.8毫米，張凱堯說，改善設施提升的有限，必須加大貯留設滯洪池之類，當下水道系統在急降雨達到8成滿時，把雨水先截流到貯留管，避免積淹水，等雨過後再排出；但設貯留設施要有地，如高雄挖滯洪池，要有很大的空間，日本設「地下皇宮」，也是在很大的公共空間地下挖。

請繼續往下閱讀...

張凱堯說，北市寸土寸金，地下管線又多，用傳統工法在道路開膛剖肚對交通衝擊大，又擾民，因此以捷運潛盾機深入地下40公尺施工，只在施工出入口的敦北公園看得到工區，沿敦化北路至小巨蛋施作1.25公里的「敦北地下大排」，都在地下施工，費用雖然高，但像微創手術，傷口很小，對都市的影響最低，對民眾生活幾乎沒有影響。此外，地勢最低的155巷附近設6個「瀑布型」的引水豎井消能，利用高低差發電機蓄電，電力可供雨後排水使用。

當地中華里里長游吉興說，敦化北路地下有大排，但容量不足，每逢強降雨就淹水，中華里地勢最低窪首當其衝，常淹到一個輪胎高；前市長柯文哲任內，周邊里就一起在與市長有約提案，當時被列入長期計畫，蔣萬安過去是當地選出的立委，清楚這邊狀況，上任市長後，指示立刻辦理，畢竟水火無情，影響身家財產，地方都很期待盡快改善，「敦化北路淹水，笑死人」。

雨水下水道工程科補充，敦化北路下方的雨水下水道，主要負擔民族東路以南，龍江路、復興南北路以東，仁愛路四段以北及光復南北路以西間區域的排水；「敦北地下大排」已在規劃設計中，預計3月底辦理地方說明會，8月招標、10月決標，順利的話，希望年底開工，工期38個月。完工後貯留量約3萬2000立方公尺，相當於16座標準游泳池的量體。下一期規畫在承德路從成淵高中到建成公園段，挖設第二座貯留管。

台北市政府將斥資30億元，深入民權東路至南京東路間的敦化北路地下40米，其上還有捷運松山新店線，以捷運潛盾工法建置5.6米管徑、長1.25公里的貯留管。（模擬圖，台北市水利處提供）

台北市水利處表示，長1.25公里的敦北地下大排都在地下施工，只在起點的敦北公園看得到工區。（模擬圖，台北市水利處提供）

敦北地下大排會在地勢最低的155巷附近設6個「瀑布型」的引水豎井消能，利用高低差發電機蓄電，電力可供雨後排水使用。（模擬圖，台北市水利處提供）

台北市水利處表示，深入敦化北路地下40公尺施作敦北地下大排，除施工入口的敦北公園看得到工區，對民眾生活幾乎沒有影響。（台北市水利處提供）

台北市水利處處長張凱堯說，北市寸土寸金、地下管線多，深入地下40米施工，就像微創手術，傷口很小，對都會區民眾的生活影響最小。（記者何玉華攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法