台中氣爆公安稽查 38家百貨量販16家不合格

百貨賣場聯合稽查以附設美食街的「燃氣設備」、「餐廳廚房防火區劃」、「瓦斯偵測器」、「增設瓦斯管線」等項目為重點詳細檢查。（都發局提供）

2025/02/21 17:08

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中新光三越氣爆後，市府連日針對全市大型商場及量販店進行聯合稽查，大執法第7日，公佈昨（20）日稽查太平洋百貨、家樂福豐原店、豐原愛買量販店、大買家北屯店、特力屋北屯店等5家百貨商場，其中「太平洋百貨」、「家樂福豐原店」等2處場所有「餐廳廚房防火區劃」缺失，涉及建築法違規部分將依法開罰並限期改善，都發局表示，已完成稽查所有39家列管賣場（除新光三越台中店），有16處不符規定。

都發局副局長曾文誠表示，這波聯合稽查以附設美食街的「燃氣設備」、「餐廳廚房防火區劃」、「瓦斯偵測器」、「增設瓦斯管線」等項目為重點詳細檢查，以維護百貨商場安全。

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都發局指出，2月20日稽查場所中，「豐原愛買量販店、大買家北屯店、特力屋北屯店」等3處場所尚符合規定，另有「太平洋百貨」、「家樂福豐原店」等2處場所有「餐廳廚房防火區劃」缺失，涉及建築法違規部分將依法處6萬到30萬元罰鍰，另涉及各稽查單位權管部分，將由各單位依規另案裁處，並由經發局及瓦斯公司於現場加強督導業者增設瓦斯偵測器等預警安全設備，以維公共安全。

都發局長李正偉表示，中市列管39處大型百貨商場大型量販店，於昨日提早完成38處（不含新光三越台中店）稽查作業，經統計此次專案稽查場所中計22處尚符規定，16處不符規定；因非屬重大缺失，後續將依規裁罰並限期改善；另若屬重大缺失，將依規勒令停止使用及裁罰並限期改善，以維護百貨商場公共安全，但經查迄今尚無此嚴重情形。

市府後續將由都發局、經發局、消防局、勞工局等各目的事業主管機關辦理定期及不定期公安聯合稽查，落實中市大型商場及量販店公共安全。

百貨賣場聯合稽查以附設美食街的「燃氣設備」、「餐廳廚房防火區劃」、「瓦斯偵測器」、「增設瓦斯管線」等項目為重點詳細檢查。（都發局提供）

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