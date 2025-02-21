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    低溫農損不斷 台中高接梨損失逾3成

    立法院副院長江啟臣會勘東勢高接梨。（記者張軒哲攝）

    立法院副院長江啟臣會勘東勢高接梨。（記者張軒哲攝）

    2025/02/21 16:44

    〔記者張軒哲／台中報導〕今年冬季寒流接力報到，受到1月下旬、2月上旬低溫影響，台中市東勢梨穗嫁接不良，結果率低，農民損失慘重，盼相關單位補助農損。農業部台中區農改場初估台中高接梨損失率平均超過3成，待統計完各區災損情況後，若損害率超過2成，將依天然災害救助辦法啟動救助。

    台中是國內最大的高接梨產區，年產量約5.6萬公噸，分布在東勢、新社、石岡、和平、后里等區。立法院副院長江啟臣今日與相關單位會勘東勢果園，呼籲農政單位正視天然災害衝擊本土農業，並儘速啟動天然災害現金救助，不要讓農民血本無歸。

    江啟臣表示，兩週前才因為枇杷農損到果園現勘，東勢傳出梨穗農損情況，同樣都是受到氣候異常所出現的農損災情，況且枇杷與梨都是一年一收的農作物，如果遭遇天災等於整年都受到影響。農政單位應該有具體做為，而不是讓農民只能「看天吃飯」。

    台中區農改場場長楊宏瑛指出，梨穗嫁接期約為每年12月至隔年2月，經觀察本次災損情況，儘管嫁接初期生長不錯，後續卻碰到低溫，導致養分送不上來，進行影響結果率，初估損失率平均超過3成，待統計完各區災損情況後，若損害率超過2成，將依天然災害救助辦法啟動救助。

    農業部台中區農改場初估台中高接梨損失率平均超過3成。（記者張軒哲攝）

    農業部台中區農改場初估台中高接梨損失率平均超過3成。（記者張軒哲攝）

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