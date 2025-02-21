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    科技執法水里蟬聯「開單王」！ 南投市躍升至第2名原因曝

    南投縣去年底新增南投市、水里鄉、國姓鄉等3處科技執法，水里鄉連2個月取締居冠。（記者劉濱銓攝）

    南投縣去年底新增南投市、水里鄉、國姓鄉等3處科技執法，水里鄉連2個月取締居冠。（記者劉濱銓攝）

    2025/02/21 16:37

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣警察局去年12月在南投市、水里鄉、國姓鄉新增路口科技執法，上路首月「開單王」為水里鄉，南投市竟墊底，惟春節過後名次「洗牌」，水里鄉依舊居冠，但南投市上升至第2，警方研判，南投市因春節人車激增，違規才會變多。

    警方表示，去年12月新增3處路口科技執法，分別為南投市三和三路與復興路口，國姓鄉中興路與成功街口，以及水里鄉中山路一段與八德街口，違規取締包含闖紅燈、行車不禮讓行人、超速等。

    去年12月首月取締水里鄉78件違規居冠，國姓鄉60件居次，南投市33件墊底；惟今年1月至2月7日春節過後，違規件數也出現變化，水里鄉以71件蟬聯冠軍，南投市51件排名第2，國姓鄉42件墊底。

    警方分析，水里科技執法位在省道路段，加上還是往來日月潭、信義鄉，以及玉山園區的觀光要道，外地車輛多，車速也快，每月取締件數才會都居冠。

    南投市則因執法路段在鬧區，由於市區行人、機車往來多，用路人多半會留意，因此首月取締數量墊底，不過第2個月因適逢春節，本地、外地人車流量激增，用路人在市區逛街採買時，在路口容易有不禮讓行人與闖紅燈情況，以致違規件數躍升並超越國姓鄉，提醒民眾行車不論在市區或郊區，都應禮讓行人並依速限行駛，維護交通安全，也避免受罰。

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