宜蘭縣府效率不彰 羅東工保案繞了7年重回原點

羅東工保案早在7年前，陳金德擔任代理縣長時，內政部已通過解編並通過都市計畫案。而今又縣府修正都市計畫，再提送內政部都委會審議，全案繞了7年，重新走回原點。（資料照）

2025/02/21 16:45

〔記者游明金／宜蘭報導〕「羅東都市計畫工業區及保護區變更案（簡稱羅東工保案）」，早在7年前，陳金德擔任代理縣長時，內政部已通過解編並通過都市計畫案。只是政黨輪替後，林姿妙主政的宜蘭縣政府未能辦理區段徵收開發，以至全案延宕迄今；而今又因縣府修正都市計畫，再提送內政部都委會審議，全案繞了7年，只是重新走回原點。

羅東都市計畫周邊105公頃土地，在1966年被「誤植」為保護區，造成羅東都市計畫推動陷入難解困境，影響大羅東地區發展。陳金德2017年11月擔任代理縣長，上任40天即發現問題辦理解編，同時提出「羅東都市計畫工業區及保護區變更案」報請內政部審議，內政部都委會在2018年1月就審議通過。

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都市計畫審議通過，接下來就是辦理區段徵收審議與開發；2018年縣長選舉，由國民黨林姿妙入主縣政府，羅東工保區案卻始終沒有進展，一直未能進入實質開發進程；縣府表示，因有民眾陳情抗爭，不想參與區段徵收，因此計畫需做調整。但這一階段耗了7年時間，縣府執行力與行政效率，也未免讓人質疑。

縣府修正都市計畫並經補送資料，內政部排定25日召開都市計畫委員會，足足隔了7年，繞了一圈又走回了原點，民進黨議員就抨擊羅東工保案毫無進展，完全是縣府施政怠惰所造成。

當然，我們希望25日的審議會能順利通過。但通過後，還是要進入區段徵收開發，如果縣府不具執行力，不敢排除障礙，只是想著「不要得罪人」，當一個「好好縣長」，那此案恐怕一樣難以進行，屆時遇到困難再提修正案再送內政部都委會審議，如此週而復始，不知還要浪費多少個7年。

此案開發面積達105公頃，影響地主3000多人，也關係到羅東、五結與冬山等鄉鎮發展；不只民眾關心，政治人物也很關心；2026縣長選舉，傳出要空降來參選的國民黨立委，把此案講得像是他爭取的功勞，大家一起努力是好事，但若用「割稻仔尾」心態來做事，宜蘭人也不是那麼好騙的。

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