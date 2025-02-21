鼓勵學童探索 「科普列車」首度駛進南迴地區

科學列車首度開進南迴線，今天上午啟航。（記者陳彥廷攝）

2025/02/21 16:55

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國家科學及技術委員會（簡稱國科會）所舉辦的「科普科學列車」已駛進無數偏鄉、都市長達10年，但今天達到了新的里程碑，原來科學列車終於開進南迴線，還與知名的「藍皮普快」比肩同月台，台積電慈善基金會董事長張淑芬也特地從金崙上車搭到台東站，鼓勵學童探索、點燃對科學的好奇與熱情。

國科會舉辦的科學列車已有10年歷史，這班「加開列車」是史上首度行經南迴線，冠上「國境之南」、「迎曦」之名，啟動儀式上午盛大在枋寮車站旁廣場展開，國科會主委吳誠文、屏東縣長周春米、立委徐富癸、立委莊瑞雄、大葉大學校長方文昌等到場揭幕，盼讓學童能倘佯在科學的知識之海。

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吳誠文說，上任以來即致力於推動台灣成為「人工智慧之島」，台灣如欲在既有的優勢基礎再躍升，AI相關科研人才的培育是非常重要的一環。透過科普教育，可以激發新世代探索科學的興趣，而偏鄉科普的推廣，更能有效縮短城鄉差距，讓全民共享優質科普資源，迎曦科學列車正是此理念的具體實踐，共吸引逾1200名人次參與。

縣長周春米則表示，今年科學列車來到第10年，特別以「國境之南—迎曦科學列車」開進屏東，今年屏東有11所學校、450位孩子，透過國科會、台積電慈善基金會、台灣默克，海洋中心及地震中心的老師、學者協助，讓屏東孩子能近距離親近科學，讓科學教育普及化，後續希望結合屏東在地生態、海洋、天文，作更多科學普及化教育，歡迎國科會常常來屏東。

周春米也笑稱自己一直都是文組，對科學有些距離，但現在有了科學列車則可以讓孩子們從小就不害怕、有更多的機會親近科學，這也是大人的責任，他也稱讚在場的老師、學者們，都用平易近人、育教於樂方式讓學童更喜歡科學，不過，她也說，更南的恆春半島無台鐵，希望透過其它方式讓科學列車能再往南開。莊瑞雄則說，要求科普列車往南散播科學的種子多年，這次終於開成，希望不是一次性而是常態性，尤其是師資、設備的進駐，落實縮短城鄉差距。

國科會指出，匯聚產官學研能量的科普列車首度行駛南迴線，沿途停靠枋寮、臺東的金崙及臺東2縣3站，體驗軌道上的科學實驗室魅力，並辦理結合在地文化特色的科學市集，為參與活動的學童精彩演示科學，希望藉此培育新世代科學轉譯人才，吸引更多年輕族群投入偏鄉科普推廣工作，用雙手、知識與愛，開創南臺灣科普推廣新里程碑。

科學列車首度開進南迴線，縣長周春米（左）、立委莊瑞雄（前右）是「雙東」跑透透。（記者陳彥廷攝）

科學列車也有在地站點，學童暢玩無人機足球，是玩得不亦樂乎。（記者陳彥廷攝）

科普列車首度開進南迴線，從南迴線起點枋寮站發車，台積電慈善基金會的人員COS瑪利歐。（記者陳彥廷攝）

今天科普列車和柴油藍皮普快同月台。（記者陳彥廷攝）

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