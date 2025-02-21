口湖國小青蚶分校成功轉型銀髮樂活園區 台南市教育局來觀摩

台南市教育局長鄭新輝率領台南教育局團隊到雲林縣口湖青蚶分校參訪取經閒置校園轉型活化經驗。（雲林縣府提供）

2025/02/21 15:38

〔記者黃淑莉／雲林報導〕口湖鄉口湖國小青蚶分校因少子化停辦，縣府2022年委託雲林縣家園關懷協會進駐經營，成功轉型為銀髮樂活園區，教室變長青食堂、關懷據點、日照空間，園區內充滿老人的歡樂聲，台南市教育局長鄭新輝率領教育局團隊今（21）日前來參訪取經，做為停辦學校活化轉型規畫參考。

口湖鄉民說，2、30年前青蚶分校學生人數最多達60多人，因地方人口外流、少子化等衝擊，學生只剩個位數，縣府在110學年度停辦。

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縣府指出，學校停辦學生回到口湖國小上課，避免校園、校舍荒廢閒置，考量當地老年人口多，長輩活動空間不足，因此將校舍移撥給社會處，並委託專業團隊家園關懷協會進駐經營，讓校園轉型為銀髮樂活園區。

社會處長林文志表示，原來2層樓共計16間閒置教室整理後作為長青食堂、社區照顧關懷據點、日間照顧等活動空間，並設置辦公室、多功能活動室等，戶外空間保留學校原有涼亭等設備，增加園藝農場等。

委外經營至今快3年，開辦長青食堂、社區照顧關懷據點、日間照顧服務，而且辦理各項健康促進活動、配合節慶活動等，每年服務人次近2萬人次。

青蚶分校轉型活化為銀髮樂齡園區，成為社區長輩快樂學習的地點。（雲林縣府提供）

口湖國小青蚶分校因少子化停辦，2022年委託雲林縣家園關懷協會轉型活化為銀髮樂活園區。（雲林縣府提供）

台南市教育局長鄭新輝（右）率領台南教育局團隊到雲林縣口湖青蚶分校參訪取經閒置校園轉型活化，雲縣府社會處長林文志（中）及教育處國教科長翁啟照代表接待及說明。（雲林縣府提供）

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