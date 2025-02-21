羅東工保案宜縣府延宕7年藍綠較勁 陳金德推動2/25召開都委會審議

羅東工保案含括羅東鎮、五結鄉、冬山鄉共105公頃土地，都市計畫書載明「農業區」，都市計畫圖卻誤植為「保護區」，被禁建超過半世紀，嚴重影響地主權益。（記者王峻祺攝）

2025/02/21 16:13

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣「變更羅東都市計畫─公共設施用地專案通盤檢討暨大羅東地區治水防災區段徵收案（原羅東工保案）」箝制羅東發展，行政院政務委員陳金德2018年時任代理縣長時，爭取解編並獲內政部通過，不過後續接手的縣府卻整整延宕7年，上月修正計畫重送資料，近日在陳金德加速推動下，內政部都市計畫委員會將於25日召開審議。藍綠立委也先後召開地方進度說明會，較勁意味十足。

羅東工保案含括羅東鎮、五結鄉、冬山鄉共105公頃土地，都市計畫書載明「農業區」，都市計畫圖卻誤植為「保護區」，被禁建超過半世紀，嚴重影響地主權益，箝制大羅東地區發展；計畫預計徵收開發面積近96公頃，經費約69億元。縣政府表示，若計畫審議過關，將會積極投入辦理區段徵收作業。

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2018年時任代理縣長陳金德及行政院長賴清德，規劃以「區段徵收」開發推動變更，並於同年1月16日通過內政部都委會第915次會議審議。不過接手後的縣府，以徵收案近3000名權利關係人、400多棟建物、1000多筆土地，及有民眾反彈為由酌調方案，延宕7年未有實質進展，直至減拆94棟建物，並於上月依內政部國土署審查意見補充說明後重送資料。

立委陳俊宇今天針對羅東工保案在北成興安宮召開進度說明會，力促治水防災計畫的加速推動，現場吸引許多人與會，對於工保案推動大多持贊成態度，希望政府加速區段徵收速度，確保徵收過程公平公開，保障地主權益，也提高土地利用價值，帶動羅東發展新契機。

陳俊宇說，變更工保計畫關係到大羅東地區的發展及治水防災，對當地民眾的權益和未來發展至關重要，經多年規劃、溝通與修正，目前進入關鍵審議階段，在他上任後，也立即邀請內政部追蹤進度，並多次向相關部會反映，感謝行政院政委陳金德主動積極關心進度，且協助加速審議，內政部都委會預計25日召開第1073次會議，自己會持續督促進程，爭取鄉親權益。

他補充，因應極端氣候，為減緩水患，計畫也擬於羅東都市計畫外緣保護區設置南北水網，截流市區上游逕流，形成環狀水網，降低市區水患風險，並引入海綿城市理念，透過大型蓄滯洪設施結合水網系統，預計將羅東都市計畫地區的治水標準提升至50年保護標準。

外傳將參選宜蘭縣長之一的國民黨籍不分區立委吳宗憲，針對羅東工保案，也將於下週一上午11點在羅東南豪社區活動中心舉辦座談會聽取地方心聲，他樂觀看待應可順利通過審議，將持續監督與發聲，顧及民眾權益。

立委陳俊宇（右1）今天針對羅東工保案在北成興安宮召開進度說明會，力促治水防災計畫的加速推動，現場吸引許多人與會給予肯定及贊成。（記者王峻祺攝）

立委陳俊宇針對羅東工保案在北成興安宮召開進度說明，預告25日內政部都委會就會進行審議。（記者王峻祺攝）

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