日本東北逾3百年酒造用花蓮地震災區米 推1700瓶清酒

日本東北當地有悠久歷史的米鶴酒造，採用花蓮地震災區生產的台東30號米製作限量清酒。（農業部提供）

2025/02/21 15:56

〔記者楊媛婷／台北報導〕14年前日本發生311地震，台灣人慷慨解囊襄助，去年我國花蓮發生403強震，日本也採買當地農產品回報，兩國情誼更催生台日混血清酒，創設於1700年的日本東北米鶴酒造去年採購花蓮受災地區生產的「台東30號」米，研發推出「福」清酒，將於台日限量販售。

台日兩國農業交流頻繁，日本更是我國農產品主要外銷市場，日本山形縣高畠町町長高梨忠博今率該町觀光推廣部門及商業公會代表拜會農業部，更帶來當地米鶴酒造採用花蓮震災受災區生產的台東30號米為原料製作的清酒，米鶴酒造歷史悠久，過去更是東北之虎米澤上杉藩指定用酒生產者。

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農業部次長胡忠一表示，米鶴酒造會採用花蓮災區生產的稻米，是感念台灣14年前於東日本大震災期間，對日本受災地區慷慨解囊與大力援助，去年花蓮發生地震後，米鶴酒造採購當地1公噸的台東30號稻米，也希望協助災區復原。

該款使用台東30號稻米為原料的清酒已研發完成，新產品採用倒置「福」字意象命名，有「福到」意涵，也代表該產品是由日本東北地區送往台灣的珍貴禮物，該酒品將以限定生產方式製造，預定生產共1700瓶（720ml），即日起日本東北地區與台灣通路販售。

胡忠一進一步說明，日本去年當地缺米，台灣生產的稻米品質絕佳，冷熱食用都不減風味，並且屢獲日本當地競賽金賞，去年銷往日本超過5千噸，今年1月銷日也超過7百噸，今年底我國也有酒類生產商將跟日本茨城當地設計企業合作行銷酒品，日本許多酒造企業也會使用台灣水果、茶葉等原料，希望未來台日更積極合作，讓兩國合作的農產品進一步擴大國際市場。

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米鶴酒造使用花蓮震災區生產稻米為原料的清酒，其酒標後面說明當年日本發生東北大地震，台灣人馳援日本，花蓮去年發生大地震，決定採用災區生產稻米，希望協助災區盡速復原，一瓶清酒盡訴台日兩國美好情誼。（農業部提供）

日本山形縣高畠町町長高梨忠博今率該町觀光推廣部門及商業公會代表拜會農業部次長胡忠一（左）。（農業部提供）

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