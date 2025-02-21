教育部鼓勵系所學科進百大 擬高教深耕計畫加碼補助

教育部次長葉丙成今於全國大學校長會議發表演說。（記者楊綿傑攝）

2025/02/21 15:27

〔記者楊綿傑／宜蘭報導〕獎勵系所衝百大！教育部將於新一期高教深耕經費中，針對大學系所或學科能進入世界排名百大或者50名內者，將提供額外加碼的補助經費，排名若能維持可持續領補助，最快5月公佈方案細節。

大學各種世界排名常受外界討論，教育部長鄭英耀在今年大學校長會議中提到，高教深耕計畫已進入第二期，教育部正在規畫鼓勵各科系發展方案，若是大學系所或學科進入全世界排名前50或100名，會在高教深耕計畫中增加經費，並直接補助給系所，盼能有世界級的研究亮點。

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教育部次長葉丙成今於大學校長會議發表演說時也提到，針對學科領域表現進入全球前50或前100名的系所，教育部研擬提供相關資源，如果表現好年年都給經費，可以用在延攬師資老師加薪或教師彈性薪資，但若掉出前50或前100名就不再補助。

教育部高教司長廖高賢則補充，高教深耕計畫規畫增加對系所補助項目，會直接將經費挹注給系所，最快5或6月公佈相關細節，但仍要視政府經費審議狀況而定。大學對於各領域排名狀況都有掌握，台灣部分電資或人社領域已進入前50或前100名，校方可據此申請，再由教育部評估。

葉丙成在今天演說另提到，會對高教深耕中特色領域研究中心進行全面檢討再進化，做的不夠好要退場或砍預算，如從3000萬變2000萬，而做得好的則增加預算。教育部並計畫打造就研究新旗艦，推動國家重點領域頂尖研究中心，將提供5000萬經費及5名員額，透過國際級大師帶領，搭配中生代學者，增加台灣在國際上的能見度。

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