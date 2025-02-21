政院檢驗兒童椅凳 6個中國貨、5個有危險

行政院消保處公布市售兒童椅凳的檢驗狀況。（消保處提供）

2025/02/21 15:41

〔記者吳亮儀／台北報導〕行政院消保處今天（21日）公布「市售兒童椅及凳品質檢測暨標示查核結果」，當中有6件商品是中國製造，且有5件被檢驗違規，兒童使用時有跌落或受傷風險，甚至兒童手指有夾到卻無法從間隙中抽離。

中國品牌和中國製造的商品長期是行政院消保處和消基會檢驗違規的常客，消費者使用這些便宜商品容易有受傷或損壞的風險。消保處今天公布市售15件兒童椅凳進行品質檢測及標示查核，台灣製商品幾乎過關，中國製的商品幾乎違規。

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品質檢測部分有3件不符合規定，第一件是「巧巧兒童折合椅-黑色」，其「折疊產品」測項未通過，兒童手指有夾到無法自間隙中抽離風險。第二件是「27cm 止滑摺合椅-紅色」，其「剪切點、擠壓點及夾陷（僅針對折疊椅及折疊凳）」測項未通過，兒童手指有夾到的風險。

第三件是「可愛萌兔兒童椅-灰色」，其「穩定性」測項未通過，兒童有跌落風險。這3件品質不合格的商品通通都是中國製造，兒童使用這些椅凳恐有受傷風險。另外，還有6件商品標示查核違規，包括商品檢驗標識、國家標準警語標示、商品標示法等規定違規。

消保處表示，針對品質檢測及標示查核結果就違規逃檢商品，標準局已依商品檢驗法通知業者限期回收或改正，並裁處罰鍰；另就違反國家標準警語及中文標示部分，已分別依商品檢驗法及商品標示法通知業者限期改正。

針對本次檢測查核所發現缺失，經行政院消費者保護會第90次會議決議，除請主管機關標準局儘速依法查處外，另就進口商品應強化源頭管理、加強實體通路及網路平台的後市場稽查，並對業者及消費者加強宣導「兒童椅及凳」已屬公告應施檢驗商品。

品質及標示均不符合規定。（消保處提供）

標示不符合規定。（消保處提供）

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