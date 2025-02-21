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    鰻苗大豐收 漁業署：捕撈期到2月底、違者最高罰15萬

    漁業署表示，鰻苗捕撈僅到這個月底，3月到10月將進入禁撈期。（資料照）

    漁業署表示，鰻苗捕撈僅到這個月底，3月到10月將進入禁撈期。（資料照）

    2025/02/21 14:46

    〔記者楊媛婷／台北報導〕本期鰻苗大豐收，漁業署今（21日）表示，自去年11月開放捕撈鰻苗，截至今年2月18日，鰻苗捕撈量達5950公斤，較上期增加4750公斤，隨捕撈量增加，鰻苗價下降，上期平均每尾55元，現在已降到每尾11至12元，漁業署提醒，花東以外區域鰻苗捕撈期將只到這月底，違者最高可罰15萬元。

    鰻苗會在每年10月到隔年4月游到台灣海域，11月到隔年2月是捕撈高峰期，我國開放捕撈鰻苗的時間就在11月到隔年2月的高峰期，其餘月分則是禁漁期，讓鰻苗資源可永續，漁業署表示，從去年11月統計至今年2月18日止，本期鰻苗捕撈量計5950公斤，與上期同期相比大幅增加，為讓鰻魚產業永續經營，本期鰻苗捕撈期至2月28日止不會延長。

    漁業署提醒，自3月1起至10月31日禁撈鰻苗，規範對象包括在岸際以「人力」從事捕撈者，及以漁船（筏）於海上捕撈者，違反鰻苗禁漁期規定者，將處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

    漁業署進一步說明，為讓成鰻可赴海產卵，已輔導地方政府公告轄屬至少一條河川之中下游流域，全年禁止以任何方式捕撈鰻魚，除苗栗、離島外，其他靠海的縣市都有參與，宜蘭縣更公告全縣境內河川全流域禁止捕撈鰻魚，以進行鰻魚資源養護工作。

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