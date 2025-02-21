黃色小鴨+演唱會經濟發威 高市去年狂吸6794萬名觀光客傲視全台

去年的黃色小鴨為高雄帶來900萬觀光人次。（資料照）

2025/02/21 14:46

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市去年狂吸超過6794萬名觀光客，成為全台最受歡迎的旅遊目的地；對此，高市觀光局分析是受惠於「高雄冬日遊樂園」黃色小鴨與演唱會經濟。

前瞻觀光政策研究室依據觀光署統計分析，高雄市2024年吸引超過6794萬觀光客造訪，為全台觀光旅次最多縣市，比2023年成長11.8%，更比疫情前2019年攀升97.6%；第二、三名分別是台中市6655萬人次、新北市6168萬人次。

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對此，高雄市觀光局長高閔琳指出，亮眼表現得益於高雄多樣化的旅遊資源、便捷的海空雙港及大眾運輸，與各項大型精心策劃的亮點活動，領先全台，頻獲多項海內外傳媒大獎肯定。

高閔琳表示，去年舉辦的「高雄冬日遊樂園」黃色小鴨，讓全台刮起一陣黃色旋風，為高雄帶來900萬觀光人次及140億觀光產值；今年初，高雄冬日遊樂園邀請「吉伊卡哇」3隻小可愛進駐愛河灣，再度席捲全台，搭配多項遊樂設施，吸引大量家庭親子和年輕遊客，進一步提升高雄城市國際觀光能見度。

觀光局說明，自2023年起，海內外巨星紛紛插旗高雄舉辦大型演唱會，各式大小演唱會為高雄帶來巨大的觀光效益。2024年舉辦的157場演唱會，帶來超過171萬名海內外遊客，創造超過57億的經濟效益，知名藝人走訪駁二、大港橋、佛光山、蓮池潭等景點，及品嚐火鍋、牛肉麵、咖啡甜點、小籠包等在地美食，在個人社群打卡分享，更為高雄做第一線的國際宣傳，吸引粉絲高度關注。

高雄市的觀光表現，也獲得國內外傳媒認可，如榮獲2024《天下雜誌》卓越治理獎、《遠見雜誌》全國觀光滿意度第一名，並成功入選國際旅遊訂房平台Agoda「2024亞洲最好玩且最經濟實惠」，Klook「2025全球新興旅遊目的地」，高雄也成為全台唯一入榜的城市。

展望未來，高市觀光局強調將持續提升觀光基礎設施及服務，並創新推出更多具有特色的觀光亮點活動，進一步強化高雄作為國際觀光城市的品牌意象及定位。

進一步分析，去年高雄最受歡迎前五大景點，依序為駁二藝術特區889.4萬人次、愛河756.2萬人次、旗山老街706萬人次、蚵仔寮漁港571.9萬人次、蓮池潭514.8萬人次。

演唱會經濟為高雄帶來人潮。（高市府提供）

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