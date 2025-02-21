從何而來？台東市區鯉魚山出現台灣野山羊 生態工作者研判3可能路徑

民眾目擊台灣野山羊出現在鯉魚山的位置，就是面對長沙街的這片崩塌山壁。（記者黃明堂攝）

2025/02/21 14:01

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市鬧區的鯉魚山近日被民眾目擊有疑似有台灣野山羊出現在陡峭的崩塌地，經林業保育署台東分署請學者專家判讀，初步就體型及輪廓判斷可能是台灣野山羊。從何而來？官方無法確認，但生態工作者林耿弘研判出3個從山野到鬧區的可能路徑。

民眾貼到社群的影片顯示，1隻山羊在面向長沙街方向的崩塌地、約80度的裸露山壁。由於鯉魚山低矮，且在鬧區，四周都是房舍，陡坡，怎會有珍貴稀有保育等級的台灣野山羊（也稱長鬃山羊）？引發民眾好奇。

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台東分署表示，鯉魚山過往沒有台灣野山羊出沒的紀錄，目前對於台灣野山羊如何進入到此區域路徑仍無法確認。影片中棲地環境，屬台灣野山羊常出現的裸露岩石崩塌和險峻陡峭地形，且周邊林相環境及食源相對豐富，尚屬合適的棲地樣態。

台東分署表示，現地棲地屬陡峭、易崩塌狀態，捕捉難度極高，分署目前將持續進行監測觀察，並將參考專家學者意見研議後續誘捕的可行性及可能做法；由於鯉魚山保安林係位於都會區內的森林環境，其中有民眾使用頻繁的區域步道，呼籲民眾切勿隨意丟棄垃圾、餵食及騷擾野生動物。

生態工作者林耿弘說，先扣除被人野放，從有野山羊紀錄的淺山來找尋可能路徑，原則上找到3條可能路線，第1條從太平溪上游一路走河道下來，並轉彎過馬偕到鯉魚山，這條路最長，但阻礙較少，比較好走。第2條是從岩灣下來，有卑南溪到森林公園再到海濱公園，再轉到鯉魚山，阻礙點較多。第3條從利吉下來，進卑南溪河口濕地，跨過海岸，到森林公園、海濱公園，再到鯉魚山，要過溪，還有很多野狗，機率最低。

林耿弘說，能到鯉魚山，是「天選之羊」，鯉魚山是否是山羊幸運的終點，這考驗著大家的智慧！當務之急是避免山羊被遊蕩犬隻攻擊。

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