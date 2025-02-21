民怨基隆南榮路人行環境施工缺失多 議員勘查

基隆南榮路人行環境改善工程施工中，造成民眾出入不便，市議員鄭文婷（右）與市府相關單位前往勘查。（記者盧賢秀攝）

2025/02/21 13:56

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市南榮路人行環境改善工程北側（往市區方向）施工中，但民眾抱怨工期拖太長，標線紊亂、曲水街口石墩島頭未設安全措施，夜間易發生危險。市議員鄭文婷與市府相關單位勘查，市府工務處表示，因近日持續下雨，造成標線等工程受影響，島頭的部分漆繪標線、做反光標誌及軟質分向桿等安全措施，預計1週內完成。

南榮路是省道台五線進入市區的主要幹道，但很多路段沒有人行道，行人必須走在馬路與車爭道，地方爭取後，市府正進行南榮路人行環境改善工程，從愛三路口起到八堵隧道止，包含電桿地下化、改善排水與照明設施、路口停等空間加大、增設庇護島、道路銑鋪等。

請繼續往下閱讀...

目前南側工程已完成，正在施做北側393巷至南新街口段，但民眾向市議員鄭文婷陳情，施工多時，造成附近居民行車及出入通行不便，尤其是曲水街口有一段10公尺左右石墩島頭，路面突然縮減，車輛很容易撞上，有居民表示，道路突然變窄，晚上沒有警示燈，為了閃避車輛差一點撞上島頭。

鄭文婷表示，民眾反映最多的就是曲水街口的石墩島頭，現在有三角錐警示還好一些，夜間沒有警示燈很危險，且標線紊亂，要求市府儘速做好安全措施，以免未蒙期利先受其害。

市府工務處養護工程科長林賢家表示，曲水街口石墩島頭是南榮路將設停車格，民眾停車後可直接走到人行道，島頭是一庇護措施，會在石墩漆繪黃黑標線、設反光標誌及軟質分向桿等措施，但近期雨天無法施工，會優先施做安全措施，預計1週內完工。

此外，南榮路北側人行環境工程儘量趕工，縮短工期，南側已完工部分會繪製臨時標線，工程完成後會全面刨鋪路面，預計5月完工。

基隆南榮路人行環境改善工程施工中，造成民眾出入不便。（記者盧賢秀攝）

南榮路曲水街口路面縮減並設置石墩島頭，車輛易撞上石墩。（記者盧賢秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法