現實版奇獸飼育學！ 農業部獸醫所推首本穿山甲飼養醫療專書

農業部獸醫所出版《穿山甲飼育及疾病》專書，含括穿山甲保育、飼育、醫療等指引。（農業部獸醫所提供）

2025/02/21 13:36

〔記者楊媛婷／台北報導〕近年穿山甲常受路殺、遊蕩犬隻攻擊不治，為讓穿山甲治療有更全方面的指引，農業部獸醫研究所出版《穿山甲飼育及疾病》，集結多年國內專家機構救治穿山甲的實務經驗，還有保育與飼育管理建議，是我國第1本以穿山甲疾病與保育醫學為主軸的專書。

有盔甲精靈之稱的穿山甲，是我國瀕危的保育類野生動物，台灣穿山甲更是台灣特有亞種，萌Q憨厚萌樣深受國人喜愛，為讓研究人員、獸醫、保育工作者對穿山甲有更系統的了解，獸醫所出版專書，該書圖文並茂，並含括物種概論、解剖組織學、臨床醫療操作、臨床病理學、常見疾病、救傷原因分析及野放評估與監測，並彙集國內外相關領域的重要參考資料。

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獸醫所表示，該書是源自我國有豐富的穿山甲救治經驗，不僅介紹穿山甲生理及特性，更針對救傷醫療照護與健康管理提出具體建議，為保育醫學領域的知識結晶，提供第一線保育工作者實用的參考資訊。

獸醫所副研究員劉玉彬表示，全球針對穿山甲醫療救治有系統介紹的專書極少，該書是我國首本專書，也盼未來我國保育繁殖的穿山甲赴外國動物園當大使時，該專書能跟著穿山甲大使提供當地動物園參考。

該書由台大教授劉振軒任總編，並由台大教授龎飛、金氏動物醫院院長金仕謙及屏科大助理教授孫敬閔參與審稿與修訂，作者群包含獸醫所、農業部生物多樣性研究所、台北市立動物園及屏科大學等多個機構的專業人員。

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