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    選手傻眼！泳賽臨時換場地、改規則 竹市府挨轟「胡搞瞎搞」

    新竹市府22日及23日要舉辦中小學游泳賽事，除臨時更改比賽場地，就連比賽規則也突然更改，且要求游泳選手個人單項成績減0.8秒，讓家長傻眼及炸鍋。圖為竹市國運中心游泳場地。（記者洪美秀攝）

    新竹市府22日及23日要舉辦中小學游泳賽事，除臨時更改比賽場地，就連比賽規則也突然更改，且要求游泳選手個人單項成績減0.8秒，讓家長傻眼及炸鍋。圖為竹市國運中心游泳場地。（記者洪美秀攝）

    2025/02/21 13:17

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府教育處舉辦114年中小學聯合運動會，其中游泳項目將在明、後天（22、23日）舉行，有選手家長控訴，市府除臨時更改比賽場地，原本在南寮溫水游泳池，改在清大游泳池，且還要求選手出發不跳水及改岸上出發，甚至要求個人成績單項要減0.8秒，混合接力減2.4秒，自由式接力減3.2秒，讓選手傻眼，抨擊市府胡搞瞎搞，除比賽前臨時更換場地，也恐造成選手成績紀錄難被認同，沒完善規劃就要比賽，讓家長群炸鍋。

    市府教育處表示，已在與游泳委員會協調中，將以不影響選手權益為最優先考量。

    有游泳選手家長氣憤難平地說，市府教育處在比賽前才公佈相關規定，不僅更換場地，就連比賽規則及成績計算都胡亂處理，除未詳細了解場地借用辦法，更將競賽歸程任意修改，可說真的是游泳界的奇葩。游泳選手在不友善的環境中努力，卻被教育處胡亂擺佈，讓人氣憤。

    家長提到，市府近期公佈因清大游泳池水深不夠，因此將採出發不跳水方式，且要求成績個人單項要減0.8秒，讓人好奇這0.8秒如何算出來？幾乎所有游泳賽事都是跳水出發，如今改水中出發要扣秒數，先前有要求市府教育處與游泳選手共同討論，結果市府一紙公文就決定要減多少秒，讓人質疑其公平性，若破大會紀錄，要如何計算成績？

    家長氣憤說，運動競技不是菜市場喊價，為何比賽前市府才說沒有標準比賽場地可借？為何只憑教育處決定就要成績扣0.8秒？市府已取消中小學游泳比賽前3名的獎勵金，現在連成績計算也跟選手計較，這樣算鼓勵選手運動及參與賽事嗎？根本是扼殺選手的比賽意願。

    新竹市府22日及23日要舉辦中小學游泳賽事，除臨時更改比賽場地，就連比賽規則也突然更改，且要求游泳選手個人單項成績減0.8秒，讓家長傻眼及炸鍋。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市府22日及23日要舉辦中小學游泳賽事，除臨時更改比賽場地，就連比賽規則也突然更改，且要求游泳選手個人單項成績減0.8秒，讓家長傻眼及炸鍋。（記者洪美秀翻攝）

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