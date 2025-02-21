健保30週年 專家示警：三大挑戰推升健保危機

台北政經學院基金會董事長黃煌雄直言，台灣健保制度正面臨三大前所未見的挑戰：高齡化、少子化與新科技，這些挑戰不分黨派，是每個執政者都無法迴避、必須誠實面對的重大課題。 （記者邱芷柔攝）

2025/02/21 12:43

〔記者邱芷柔／台北報導〕全民健保即將在今年3月迎來30週年，台北政經學院基金會今（21日）舉辦「健保30週年永續研討會」，董事長黃煌雄強調，台灣健保制度正面臨三大前所未見的挑戰：高齡化、少子化與新科技，這些挑戰不分黨派，是每個執政者都無法迴避、必須誠實面對的重大課題。

黃煌雄說，健保30年來經歷風雨與考驗，已成為政府與民眾密切相關的重要政策，且獲得國際高度肯定。然而隨著社會大環境的改變，健保正面臨的挑戰日益加劇。第一大挑戰是超高齡化，今年起台灣將正式邁入超高齡社會，每5人中就有1人是65歲以上的長者；第二大挑戰是少子化，自2020年起，台灣的死亡人數首次超過出生人數，人口負成長已成定局；第三是新科技，新藥新科技不斷推陳出新，速度極快且價格高昂。

請繼續往下閱讀...

黃煌雄指出，超高齡化代表健保支出增加，少子化則讓健保收入減少；而儘管新科技備受期待，但也加劇了醫療機構之間的競爭，為了生存與發展，許多醫療機構的自費收入比重逐漸上升，甚至有機構的自費醫療收入已超過40%，這樣的現象不僅偏離了健保創立的初衷，也加劇了醫療資源的失衡。

黃煌雄進一步指出，醫界正處於世代交替的關鍵時刻，當新一代醫師面對以經濟利益掛帥的風氣時，有多少人能夠繼續堅守並傳承台灣百年以上的價值觀與倫理？這已成為當前醫學教育最根本且最嚴肅的課題。他強調，如果醫師的價值觀隨著社會風氣而改變，支撐健保最重要的支柱必會動搖，健保制度將從根本上亮起紅燈。

面對種種挑戰，黃煌雄說，此次舉辦研討會是基金會實踐健保永續承諾的具體行動，也喊話政府應扮演「火車頭」角色，勇於推動必要的改革，建立像英國國家健康暨照護卓越研究院（NICE）這樣的專業機構，負責醫療資源分配的公平性與程序正義。

統賴清德（中）、衛福部長邱泰源（左三）21日出席健保30年永續研討會開幕式，並與前衛生署長張博雅（左六）、葉金川（右六）、楊志良（左五）、涂醒哲（左四）、前衛福部長邱文達（右五）等推動健保永續的歷任首長合影。（記者廖振輝攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法