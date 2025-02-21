板橋清潔隊撿回掉入水溝車鑰匙 幫民眾省下萬元重製費用

新北市板橋區清潔員每年接獲民眾請求，協助從水溝中取出珍貴物品。（新北市環保局提供）

2025/02/21 12:16

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環保局板橋清潔隊20日下午接獲民眾求救通報，民眾在板橋區華江八路附近，不慎將汽車鑰匙掉落到泥作水溝的圓孔內無法拾取，清潔隊員獲報後抵達現場，以特殊工具撿起鑰匙交還民眾，當事人感謝萬分表示，如果取不回鑰匙，不僅要浪費時間，還要花上萬元重製，幸虧清潔隊員的協助，解除荷包失血危機。

吳先生說，他20日要出門，不慎將車鑰匙掉落路邊水溝，因愛車停於地下室3樓，如要重打鑰匙必須先找拖吊車想辦法將車子拖出來，且對方說抵達現場至少要一個半小時，還不能保證車子可以移出來，期間他亦同步聯繫鎖匠，了解其到場製作汽車鑰匙需花費上萬元。

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吳先生說，他正在傷腦筋的時候，忽然想到也許可以請求清潔隊幫忙，於是硬著頭皮致電環保局請求協助，沒想到拖車還沒到，清潔隊就先到了！不到半小時清潔隊員即抵達現場，熟練地利用特製的磁吸工具，一個孔洞一個孔洞耐心尋找，約一分多鐘就成功將他的愛車鑰匙從泥作圓孔中吸上來。

板橋區清潔隊表示，平均每天至少會接獲1件水溝掉落物的案件，去年總服務5百多件，協助撿拾物品包括車鑰匙、戒指、無線耳機等，同仁們對於如何撬開水溝蓋或是運用特製的磁鐵工具將鑰匙吸起來已十分熟練，幫助民眾在最短的時間內找回自己的貴重物品。

環保局也提醒，市民朋友如有財物掉落水溝，切勿自行掀開水溝蓋拾取，避免影響公共安全及造成自身危險，只需撥打1999專線，清潔隊會即時派員協尋。

新北市板橋區清潔隊員將水溝中取出鑰匙交返給感激萬分的吳先生（左）。（新北市環保局提供）

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