繼日本後亞洲第2國！農業部與NI簽署MOU 促台灣青農海外交流

農業部國際事務司蕭司長柊瓊與NI執行長Jodie Redcliffe代表簽署合作備忘錄，我駐布里斯本辦事處范處長厚祿（左四）及澳洲辦事處農業處長Kelly Porter（右四）共同見證。 （農業部提供）

2025/02/21 12:08

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部今（21日）宣布與國際非營利組織Nuffield International（NI）於澳洲布里斯簽署共同推動「農業領導力發展倡議」合作備忘錄，我國是繼日本後，亞洲第2個NI在亞洲簽署國，預計2026年到2030年結合青年海外圓夢計畫，協助更多台灣農業青年走向國際。

NI於1947年由英國倡議成立，涵蓋英國、法國、荷蘭、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大等10個會員國，專注推動農業領導、合作與發展機會的鏈結，農業部國際司表示，NI至今已培育逾2千位農業專家，NI經多國農業專家團訪台，對我國農民的能力與政府支持農民生產優質農產品相關政策印象深刻，因此促成雙方簽署MOU，我國也成除日本外第2個NI在亞洲的簽署國，未來將合作推動一系列農業人才培育計畫。

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農業部表示，未來將透過NI「多邊農業專家全球焦點計畫」，串聯國際農業研究機構與專家，促進技術共享與農業發展策略合作，並結合農業青年大使新南向交流計畫及青年百億海外圓夢基金計畫，及與NI合作推動「次世代農業青年領袖營」，選拔並培訓具潛力的農業青年人才走向國際。

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