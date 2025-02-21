彰市中央路上下班塞爆 5400萬大改造「偏心式左轉車道」設計圖曝光

彰化市中央路崙平路口汽車左轉道，紅燈時少有車輛待轉，後方空蕩蕩，右側車道卻大塞車，明顯設計不良。 （記者湯世名攝）

2025/02/21 11:58

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市交通流量最大的中央路，每天上、下班時間都塞爆，被民眾譏為「交通之瘤」，彰化市公所為此斥資5400餘萬元大改造，其中中央路沿線3處路口改為「偏心式左轉車道」，另道路兩側增設行人專用道，設計圖也在今天（21日）曝光。市公所表示，預計6月動工，半年後完工。

彰化市中央路從中山路起到中華西路口，長逾1.2公里，由於中央路是用路人往來彰化市、鹿港、和美及國道1號彰化交流道的必經道路，車流量相當大，每天上、下班時間總是大塞車。有用路人指出，中央路44巷、崙平南路、崙平路等3處路口，未設有「偏心式左轉車道」，造成左轉車、直行車匯集，為塞車主因；崙平路口汽車左轉車道，更因在紅燈時鮮少有車輛待轉，後方空著一大段路，右側2個車道卻大塞車，明顯設計不良。

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彰化市公所工務課長蔡佳松表示，他們已獲得中央補助5400餘萬元，將針對中央路進行大改造，其中，中央路44巷、崙平南路、崙平路等3處路口都將改為「偏心式左轉車道」，讓左轉車在待轉時不會影響到後方直行車的通行，降低直行車誤入左轉車道的風險，也不會出現左轉車道空蕩蕩，右側2車道卻塞爆的景象；此外，沿線道路兩側將設置行人專用道，避免出現行人與車輛爭道的危險，以及號誌共桿等設施。

彰化市中央路與中山路口設計圖，左轉車道增加為3個車道，以紓解壅塞車潮。 （圖由市公所提供）

彰化市中央路與崙平南路口設計圖，增設左轉與迴轉車道，方便用路人。 （圖由市公所提供）

彰化市中央路與中華西路口設計圖，將從現行3車道增加為4線車道，以紓解壅塞車潮。 （圖由市公所提供）

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