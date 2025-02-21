錯過再等80年！「再發新星」北冕座T星將爆發

北冕座T星附近並無亮星，一旦爆發將非常容易辨識。（台北天文館提供）

2025/02/21 12:12

〔記者甘孟霖／台北報導〕銀河系中的「再發新星」冕座T星（T CrB）可能突然爆發，亮度會從肉眼看不見的10等星暴增4000倍，變成比北極星還亮的2等星。近期美國變星觀測者協會（AAVSO）發布通知，這顆星出現爆發前兆，約於今年3至9月間爆炸，持續時間將達一週，裸眼就可觀測，錯過的話則要再等約80年才有機會觀測。

台北市立天文館指出，北冕座T星屬於會反覆爆發的「再發新星」，19世紀下半葉被發現後曾有兩次爆發紀錄，分別在1866年及1946年，相隔約80年；最近天文學家發現其於特殊波段輻射增強，又逢週期已近，極可能是即將爆發的前兆。

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天文館說明，北冕座T星會發生重複爆發是因為，其是由白矮星和紅巨星組成的雙星系統，兩顆星的距離足夠近，當紅巨星因溫度和壓力不斷升高而變得不穩定並開始噴射其外層時，白矮星會將這些物質收集至其表面，白矮星的淺層緻密大氣最終將加熱到足以引起失控的熱核反應，從而產生我們從地球上看到的「新星」，爆炸威力比人造氫彈強數億倍，不過因距離地球遙遠，這些能量不會傷害到我們。

天文館補充，上一次要達到北極星亮度的新星發生於50年前的1975年，而爆發週期在100年內的「再發新星」更為罕見，目前僅發現10顆，其中北冕座T星是最亮的，非常值得關注。

天文館說，目前，北冕座T星仍為肉眼不可見的10等星，爆發後數小時即明顯可見，且其附近沒有亮度能比擬的亮星，即使以肉眼也非常容易辨識，北冕座T星在午夜升起後至日出前到達天頂附近，其間都可觀察，民眾若有發現，可留意其亮度、顏色等特徵或拍照記錄，並透過天文館網站「我要通報天象」進行通報，以便彙集紀錄提供研究。

北冕座T星附近並無亮星，一旦爆發將非常容易辨識。（台北天文館提供）

隨時可能爆發成比北極星還亮的北冕座T星。圖為台北天文館2月16日所拍攝的觀測記錄影像。（台北天文館提供）

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