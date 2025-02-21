周勝考號召百人赴市議會抗議 持菊花拉布條要求撤回板殯擴建案

主張新北市立殯儀館（簡稱板殯）遷移的市議員周勝考號召百名反板殯擴建自救會成員，前往市議會門口手持告別式常用的菊花表示哀悼之意，喊話市府撤回「假優化真擴建」的板殯優化方案。（記者董冠怡攝）

2025/02/21 12:28

〔記者董冠怡／新北報導〕主張新北市立殯儀館（簡稱板殯）遷移的市議員周勝考今天號召百名反板殯擴建自救會成員，前往市議會門口手持告別式常用的菊花表示哀悼之意，喊話市府撤回「假優化真擴建」的板殯優化方案，同時遞交萬人連署書與請願書，由副市長朱惕之、議長蔣根煌收下，「若不立即撤回，抗議行動將持續升級！」

市議會國民黨團早上10點半在市議會1樓大廳，舉行第4屆第3任書記長暨黨團幹部就職，市長侯友宜也出席，同為國民黨籍的周勝考於10點舉辦「野菊花請願行動」、10點23分結束，未與侯見到面，100餘人齊聚現場拉起白布條，高呼「鄰避設施別人不要，板橋也不要！板殯滾蛋！還我公園停車場！」

請繼續往下閱讀...

該份「萬人請願書」中提到，市府日前提出板殯優化方案，經檢視內容，雖然規劃土地位置微調，拉大與周邊民宅間距、設置送葬車隊專用動線等改善方式，然而如此超大殯葬量體，將吸引更多殯葬業者進駐、造成周邊交通亂象惡化、加重環境汙染，毫無生活品質，住戶淪為二等國民，社區都更再開發困難。

自救會批評，市府民政局未與民代、里長充分溝通，貿然提出、強推總造價高達130億元的擴建計畫，以及舉行3場地方說明會，引起地方民眾強烈反彈，短短數週累積一萬人連署反對擴建，要求市府尊重民意，立即撤銷方案，另覓合適地點遷移板殯。

陳抗民眾提到，侯友宜自2018年就任市長至今，大力發展外圍新莊、泰山區的塭仔圳重劃區、樹林區大柑園都市計畫，板橋區屬於都會區卻不建設，「這麼多年你建設了什麼？」如今只想擴建板殯，附近有學校、醫院，但會館一間一間蓋、噪音汙染頻傳，為何不取締？規劃地上6層、地下5層，根本18層地獄，踐踏板橋人非常可惡。

周勝考說，今天活動為了和平起見，加上板橋人是理性的良民，所以不採取激烈方式抗爭，而是以溫馴的態度嘗試軟化市府的心，「不要欺負我們」，自己的家自己顧，拜託市府放過板橋人，也希望市議會能夠成立專案小組檢討處理此案，強調市議會只有提案參考，並無決議要求市府擴建板殯。

陳抗民眾提到，侯友宜自2018年就任市長至今，大力發展外圍新莊、泰山區的塭仔圳重劃區、樹林區大柑園都市計畫，板橋區屬於都會區卻不建設，「這麼多年你建設了什麼？」（記者董冠怡攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法