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    全台最討厭車牌出爐！GY、慢性腎臟病、有效期限都入列

    交通部公路局今天（21日）公布嫌惡車牌號碼，包括CGY（GY不雅諧音）、CKD（慢性腎臟病）、EXP（有效期限縮寫）等共計9組英文代碼，也歡迎民眾提供不同建議。示意圖。（資料照）

    交通部公路局今天（21日）公布嫌惡車牌號碼，包括CGY（GY不雅諧音）、CKD（慢性腎臟病）、EXP（有效期限縮寫）等共計9組英文代碼，也歡迎民眾提供不同建議。示意圖。（資料照）

    2025/02/21 11:58

    〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部公路局今天（21日）公布嫌惡車牌號碼，包括CGY（GY不雅諧音）、CKD（慢性腎臟病）、EXP（有效期限縮寫）等共計9組英文代碼，也歡迎民眾提供不同建議。

    公路局指出，現行車輛號牌由3個英文字母與4個數字組成，並採不分車種一車一號核發，考量英文字母拼字是否具意義或不雅諧音，與文化、時空環境等因素有關，喜惡因人而異。

    公路局為蒐集各界意見，2月24日至4月24日期間在監理服務網 開放填答意見調查。

    為便於民眾填答，近2年預計製作的車牌英文代碼範圍，這次依序輪到CGQ到CLA、PKU到PPY、EAN到EAP、ESZ~ETC、EXC~EXQ。

    公路局已先行列舉出部分具有意義、諧音者，如CGY（GY不雅諧音）、CKD（慢性腎臟病）、EXP（有效期限縮寫）等共計9組英文代碼，民眾在填答時若對於調查範圍內未列舉出的代碼有其他建議，也可提供意見供公路局參考，調查結果後續將納入車牌英文代碼製作考量，歡迎踴躍至監理服務網表達意見。

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