新北力推自主防災 汐止長青里六都唯一獲金質認證

新北市副市長劉和然（後中）勉勵並表揚各獲獎社區代表。（記者翁聿煌攝）

2025/02/21 11:59

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市農業局21日舉辦「新北市土石流及大規模崩塌優質自主防災社區表揚暨自主防災策進講習交流」，表揚優秀自主防災社區，並促進各社區間的經驗交流，提升新北市整體防災能力，新北市副市長劉和然說，新北市土石流潛勢溪流全國第二多，需要社區、公所及市府三者合作防災，災害一來所有夥伴總動員，才能保障市民安全。

劉和然勉勵並表揚各社區，授予汐止區長青里「金安蛇」（金安全）獎及新莊雙鳳里、丹鳳里等9社區「銀安蛇」（迎安全）獎，頒發感謝狀予21個社區，鼓勵各社區持續普及水土保持理念，凝聚在地防災能量。

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劉和然說，以山陀兒颱風為例，當天災來臨時，農業局立即透過聯繫網絡通知里長們，里長收到通知後開始撤離民眾，撤離人數多達1061位，保障市民朋友安全，新北市自主防災社區獲得1金質、9銀質及21銅質認證，累積認證數為6都最多，汐止區長青里更是6都唯一金質認證自主防災社區。

長青里長陳建興分享，防災須因地制宜並與時俱進，長青里於2018年開始進行自主防災，除了辦理兵棋推演，強化北28鄉道自主巡查、架設雨量筒監測雨量、實際演練民眾疏散的土石流應變作為，2022年再將演練擴展複合式災害情境，含地震、火災、低血糖暈厥、傷患OHCA等臨機狀況，演練期間更導入無人機巡視災情，獲銀質社區認證。

他指出，去年再結合翠柏新村老人安養中心、在地商家及防災士，及招募新住民加入防災編組，建立公私協作同時促進在地人才運用，加上在警戒發布時與汐止區公所完成多次實際撤離經驗，集眾人之力終獲得金質認證肯定。

新北市農業局舉辦「土石流及大規模崩塌優質自主防災社區表揚暨自主防災策進講習交流」活動。（記者翁聿煌攝）

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