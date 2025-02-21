太保自來水施工瓦斯外洩燃燒 議員要求公開原因擬定罰則

太保市祥和三路東段進行自來水管線工程，疑施工坍方導致瓦斯洩漏起火。（資料照）

2025/02/21 11:35

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市2月17日下午4點多在祥和三路東段發生自來水公司施工處有瓦斯外洩起火燃燒情形，引發民眾恐慌，縣議員黃嫈珺今天在縣議會臨時會質詢時要求縣府要公開原因調查報告，並要有懲罰性罰則，做好SOP（標準作業程序），施工廠商必須以最高安全標準施工；縣長翁章梁回應，將會釐清責任，要求施工單位做好施工程序。

2月17日下午4點多發生此案，自來水公司第五區管理處副處長蕭博元受訪時表示，該路段進行管線鋪設工程，當天上午發現下方有瓦斯管線，通知瓦斯公司到場進行戒護，進行挖掘將管線附近土石清出，下午並未施工，但施工處因土石崩落造成管線錯位，瓦斯洩漏而引燃；目前已停工，因開挖範圍大，將先回填，待事故原因報告及改善措施完成，經縣府同意再施工。

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黃嫈珺今天在議會質詢說，高雄市曾發生嚴重氣爆，台中新光三越日前也發生氣爆造成傷亡，太保市縣治特區發生瓦斯外洩起火燃燒，幸好並未發生大爆炸，但當地居民相當恐慌，要求縣府說明事故發生原因。

郭良江表示，此案並非施工時挖斷管線，自來水公司施工時開挖有挖到管線，後來火災發生時並沒有施工，而是施工處土石坍方，導致管線外洩，目前已停工，要求自來水公司提交調查報告及施工計畫。

黃嫈珺說，施工有SOP，土方坍方一定有責任歸屬，嘉義縣現在有大量公共建設進行，挖掘施工時如電信、電力、瓦斯、水力及綜合管線等均有SOP，縣府必須有懲罰性罰則，要求各單位承包商做好施工準備，以最高安全標準施工，縣府跨局處要有突發狀況訓練及跨局處溝通，此次事故原因調查報告及施工計畫完成後必須公開。

翁章梁說，此案原因責任將調查釐清，也要瞭解施工程序狀況，對後續施工很重要。

縣議員黃嫈珺要求公開瓦斯外洩起火原因報告。（擷取自嘉義縣議會直播影像）

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