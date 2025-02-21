梨山拚商機 幸福巴士客貨共載擴大服務

梨山幸福巴士滿足基本民行，也招募在地駕駛返鄉服務兼顧家庭照顧。（市府提供）

2025/02/21 11:39

〔記者蘇金鳳／台中報導〕如何增加梨山的觀光收益？中市府交通局長葉昭甫率團隊赴梨山地區與經營「梨山幸福巴士」的梨山社區發展協會、駕駛及里長等座談，達成未來將朝結合合法民宿業者觀光包車量能，提供當地農產品伴手禮物流的客貨共載服務，增加駕駛的收入及營運模式的共識，為梨山帶來新商機。

台中市在梨山首創全國在地經營的梨山幸福巴士，除滿足基本民行需求提供固定路線、彈性路線的在地運輸服務，為增加駕駛收入，交通局與逢甲大學中區區域運輸發展研究中心積極輔導協會發展觀光包車服務，並於疫情期間載送防疫物資為客貨共載暖身，同時擴及到南投縣境內的翠華村。

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交通局長葉昭甫表示，迎接新的一年，推動梨山幸福巴士將開啟更多元的營運平台，團隊前進梨山地區，聽取梨山幸福巴士駕駛、里長等民意管道的心聲，讓梨山幸福巴士永續經營，由公共運輸功能延伸到服務觀光客的市場。

交通局指出，與會代表踴躍表達意見，達成推動觀光共識，後續協會將朝結合合法民宿擴大觀光包車服務，並與和平地區兩大知名農場協議農產品伴手禮物流之客貨共載服務，幸福巴士也能提供在地農特產品採購資訊，增加駕駛的收入及服務意願。

梨山地區幸福巴士自2022年1月24日起試營運，輔導在地梨山社區發展協會營運，並招募在地駕駛，以「在地人服務在地人」為理念，統計至113年底止，梨山幸福巴士3年來總服務人次達3萬1920人、總班次1萬6033班、總車公里29萬6470公里。

市府率隊前往梨山地區視察幸福巴士。（市府提供）

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