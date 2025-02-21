航港局推浮具登錄開方便之門 民憂台灣海岸線門戶洞開

航港局公告「2人以下動力浮具登錄服務」，民眾擔憂海岸線門戶大開。（記者劉禹慶攝）

2025/02/21 11:04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕交通部航港局為提升台灣沿海地區水域遊憩器具的管理，昨（20）日公告推出「2人以下動力浮具登錄服務」，提供便利的線上登錄平台，讓民眾能快速完成浮具登錄及資料查詢，透過身分驗證並發送登錄證明機制，航港局藉由強化水域秩序管理，確保海上遊憩活動的安全性，但民眾擔心成為國安「漏洞」。

航港局表示，「2人以下動力浮具登錄服務」平台的建置，將有助於提升水上活動管理效能，確保公共水域的秩序。民眾可透過該系統進行線上登錄，查詢相關資料，並獲取最新安全資訊。另目前已訂有浮具管理相關規定之地方政府共計10縣市，請各浮具使用人從事水域遊憩活動時，應注意符合當地水域管理機關使用規範。

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由於澎湖海岸線綿長，幾乎是一村一漁港，航港局開放2人座動力浮具，只需要上網申請並登錄資料，完成認證後海闊天空，未來無需由漁港或港口報關即可出海！恐將埋下國安隱憂，除了衍生中繼偷渡、運毒、違法放網捕魚、毒魚電魚、駛至海上箱網養殖區偷竊魚等治安問題外，更可能成為中國犯台的管道，讓台灣海岸線門戶大開。

尤其中國近年推動2人座鋁製小船，主打輕巧方便，民眾從岸邊就能出海，卻也因此有中國民眾自行駕小船偷渡來台，恐衍生成國安問題。航港局卻在此時公告開放登錄，表面上是納入管理，但卻忽略實質問題，海巡署海巡及岸巡人員也相當頭痛，擔憂增加日後執法困難度。

中國近年來主推2人座快艇，搭配航港局公告，可能成為犯罪利器。（翻攝網路）

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