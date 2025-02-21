教育部提高私立大專兼任教師鐘點費 預計今年8/1新學年施行

教育部將提高私立大專兼任鐘點費，預計8月1日新學年施行。（記者林曉雲攝）

2025/02/21 11:10

〔記者林曉雲／台北報導〕拉平公私立大學兼任教師鐘點費，教育部近日預告修正「專科以上學校兼任教師聘任辦法」草案，為保障學生受教權、尊重私立學校辦學之自主性，並維護私立學校兼任教師鐘點費之基本權益，修正明定私立專科以上學校自訂之鐘點費支給基準，不得低於公立專科以上學校兼任教師鐘點費支給數額，預計自今年8月1日新學年起施行。

教育部說明，專科以上學校兼任教師聘任辦法第16條、第23條修正草案，於103年7月24日訂定發布，期間歷經4次修正，最近一次係於112年5月9日修正發布，為保障學生受教權、尊重私立學校辦學之自主性，並維護私立學校兼任教師鐘點費之基本權益，這次再提出修正草案，明定私立專科以上學校自訂之鐘點費支給基準，不得低於公立專科以上學校兼任教師鐘點費支給數額。

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全國教育產業總工會理事長林碩杰對此表示，現行規定讓私立學校可「視財務狀況」定之，亦即過去11年來，即使公立大學已調高鐘點費，私校仍可以沒有經費為由不調，依行政院去年生效「公立大專校院兼任教師鐘點費支給基準表」，日間授課鐘點費為教授1035元、副教授890元、助理教授830元、講師755元；夜間授課鐘點費為教授1080元、副教授925元、助理教授870元、講師805元。

林碩杰表示，112學年度，在105所私立大專中，有104所、99％日間兼任鐘點費低於標準，夜間授課103校中也有102校未達基準；113學年度日間部和夜間部也約各有65校、63％兼任老師的鐘點費低於國立大專，私立大專兼任教師的待遇原本即普遍低於專任教師，且無續聘保障，隨時面臨被解雇並無資遣費窘境，教育部修法拉高私校兼任教師鐘點費，享有同工同酬基本勞動條件，應更進一步保障私校教師的其他勞動條件，以保障高教品質及維護學生受教權益。

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