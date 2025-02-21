太搶手！高雄增配流感疫苗首日打逾8000劑 僅剩不到4000劑可打

高雄市增配的公費流感疫苗，今（21日）第2天僅剩不到4000劑可打。（高雄市衛生局提供）

2025/02/21 10:56

〔記者許麗娟／高雄報導〕藝人大Ｓ徐熙媛流感併發肺炎猝逝，引爆民眾搶打流感疫苗，高雄市昨（20日）開打增配的1萬2270劑公費流感疫苗，首日就打掉8351劑，僅剩3919劑可於305家合約院所可預約接種。

去年10月開放接種的公費流感疫苗，高雄市共約80萬劑已於2月5日全數用罄，由於流感疫情及民眾搶打熱潮，疾管署本季再增購10萬劑公費流感疫苗，高雄獲增配1萬2270劑，昨日起提供長輩、高中以下學生等11類高風險族群接種，首日開打即打掉68%，原本全市有516家合約診所接種，目前也僅剩305家尚有公費流感疫苗可打。

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高雄市衛生局指出，每日上午8點30分及下午6點會更新高雄市合約院所疫苗庫存統計，民眾可上網衛生局官網「流感疫苗專區」查詢和電話預約，接種資格為65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/五專3年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等11類族群，且2024年10月1日以後未接種流感疫苗者。

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