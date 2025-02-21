世界母語日 科教館用科學讓母語學習變好玩

今天是世界母語日，科教館用科學讓母語學習變好玩！科教館安排以台語進行電學科學演示活動。（科教館提供）

2025/02/21 10:36

〔記者林曉雲／台北報導〕今天是世界母語日，國立台灣科學教育館將於明後天舉辦 「2025響應世界母語日—語生俱來」活動，透過學習廊道攤位體驗、科學導覽、舞台表演及親子工作坊，讓語言學習跳脫傳統框架，與科學探索相結合，打造沉浸式的母語學習場域，讓語言學習不只是課堂知識，而是透過科學、文化與遊戲，成為每個人都能參與的有趣體驗，以落實母語傳承的目標。

科教館長劉火欽表示，從111學年開始，包括馬祖閩東語在內的本土語言和台灣手語，已列入中小學必修課程，語言學習最有效的方式是與日常生活結合，科教館母語日活動，結合科學與文化，讓學習更有趣，設於5樓中廊的「學習廊道」攤位體驗區，9個攤位包含台灣台語、台灣客語、鄒族語等，參與者透過遊戲與實驗，在互動過程中感受語言力量。

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在「語言醫院—台語身軀健檢站」展區，參與者將化身語言專科醫生，透過人體掃描與急診反應訓練，快速學會人體部位的台語名稱；「語言醫院—客語動物醫生館」則讓孩子們透過拼圖診斷與急診挑戰，在幫助生病動物的同時，也學習客語詞彙；「鄒族漁你相遇—STEAM 永續行動展示箱」帶領民眾了解鄒族漁獵文化與環境永續的關聯；「跟著蟲蟲學台語」則透過昆蟲標本與活體觀察，介紹昆蟲的台語名稱，讓語言學習與真實世界連結。

此外，科教館也安排台灣台語與客語的科學導覽，包括 「初探劇場—神奇液態氮」客語科學秀，透過生動的實驗與科學現象，讓孩子們在學習新知的同時，也能簡單學習客語；另以台語講解「閃電球的神奇放電現象」及「燈泡的科學秘密」，讓科學貼近生活，特別邀請台語路親子樂團現場帶動唱，透過台語兒歌與生動的互動演出，讓孩子們在歌聲中自然學習母語；周日則有偶偶偶劇團帶來「十二生相著冠軍」，演員們利用回收物品現場創造角色，全程台語對白，讓觀眾在歡笑中學習日常詞彙與歇後語。

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