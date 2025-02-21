新北新莊中港大排光雕展26日登場 4大燈區照亮河岸

放大版「蒲公英夢幻園」，是女神聆聽大家願望的後花園。（記者翁聿煌攝）

2025/02/21 10:20

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市「2025中港大排光雕展」即將登場，水利局從26日起，連續26天點亮中港河廊，今年以「光影中港 神幻秘境」為主題，象徵愛與美的5米高「光之女神」為主角，打造既夢幻又優雅的4大主題美景，迎接白色情人節的到來，開展日還有火舞團精彩表演，歡迎情人與夫妻一起來體驗光與影巧妙融合的視覺饗宴。

水利局長宋德仁表示，中港大排光雕展全場共規劃4個主題區域，分別為「夢幻燈區」、「藝術燈區」、「希望燈區」與「幸福燈區」，以繽紛燈飾結合光雕投影，沿著蜿蜒河廊，利用自信橋、幸福橋、昌盛橋、昌隆橋等陸橋，打造串聯光之女神的宮殿。

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宋德仁說，今年焦點是自信橋上5米高的「光之女神」，象徵著對中港大排光雕展的祝福與守護，以愛心造型搭建的「心戀中港」，是女神為每對情侶加持的地方，還有象徵希望的放大版「蒲公英夢幻園」，橋下及樓梯扶手欄杆還布置璀璨浪漫燈飾，現場超過3百萬顆LED燈相互輝映，交織點亮整個中港河廊。

主辦單位在3月14日白色情人節當晚加碼闖關活動，民眾現場報名且闖關成功後，就可以獲得小巧可愛又幸福甜蜜的限量「棒棒糖造型毛巾」專屬紀念品1份，趕緊攜家人、朋友或情人一同共襄盛舉，更多「2025中港光雕展」相關訊息，請上新北水漾Facebook粉絲專頁查詢（ https://www.facebook.com/waternewtaipei）。

光雕展期2月26起至3月23日，點燈時間每晚18點至22點，於新莊中港大排，交通可至捷運環狀線幸福站出口，沿幸福路往中華路二段方向步行約15分鐘，或搭乘公車99 、299至財元廣場步行約2分鐘，26晚間18點10分有開幕火舞團表演。

邀請民眾到場體驗中港河廊光與影巧妙融合的夢幻燈區。（記者翁聿煌攝）

五彩繽紛的愛心燈籠象徵著人們對未來的想像與希望。（記者翁聿煌攝）

奇幻光境交織點亮整個中港河廊。（記者翁聿煌攝）

最適合情人與夫妻到場參觀的中港大排光雕展26日開展。（記者翁聿煌攝）

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