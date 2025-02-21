武陵藍腹鷴家族現蹤 賞櫻遊客小確幸

桃山瀑布步道藍腹鷴，會主動親近遊客。（記者張軒哲攝）

2025/02/21 10:17

〔記者張軒哲／台中報導〕武陵農場正值賞櫻旺季，每日湧入大批遊客。上山路遙，除了賞花，林相優美的桃山瀑布步道更不錯過，還能目睹藍腹鷴家族現蹤，與山中精靈美麗的邂逅，令人驚喜，讓山林之旅更加豐富。

武陵農場自然生態豐富，國家第2級保育類珍貴稀有鳥類「藍腹鷴」近年在武陵農場與大雪山森林遊樂區繁衍，也習慣遊客拍照觀賞，藍腹鷴在桃山瀑布步道周邊繁衍，甚至主動親近遊客，成了武陵最佳迎賓鳥。

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武陵國家森林遊樂園區內桃山瀑布步道的藍腹鷴活動頻繁，估計至少有10多隻棲息在步道周邊山林。尤其棲息在1公里處藍腹鷴家族習慣遊客拍照錄影，並不閃躲。武陵農場調查，藍腹鷴在桃山瀑布步道有兩個族群，另外，農場波浪道、觀魚台、桃山瀑布步道等，都有機會巧遇藍腹鷴，以桃山瀑布步道機率最高。記者兩次到訪桃山瀑布步道，都能捕捉到藍腹鷴家族美麗身影。

由於武陵農場的藍腹鷴會主動親近人類，研判是有遊客主動餵食。農場呼籲遊客遵守賞鳥「五不曲」：「不驚嚇」、「不引誘」、「不追逐」、「不破壞」及「不捕捉」。

桃山瀑布步道松林環抱，難度不高，適合親子踏青。（記者張軒哲攝）

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