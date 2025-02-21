她驚呼校內這款販賣機好前衛！一票女大生羨慕：我要轉學......

一名世新大學女大生近日分享，看到學校餐廳多了1台販賣機放滿美妝產品，對此她驚呼「世新大學也太前衛了」。（圖擷自「1znpnxx」Threads、本報合成）

2025/02/21 11:15

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名世新大學女大生近日分享，看到學校餐廳多了1台販賣機放滿美妝產品，驚呼「世新大學也太前衛了」，串文曝光迄今超過2.7萬人次瀏覽量引大量網友迴響，有網友看到價格直呼「剛看這款（唇蜜）怎麼還比官方商城便宜那麼多」。

女大生17日於Threads發文並附上影片，內容提及她在學校餐廳突然看到1台販賣機，上前仔細一看發現陳列商品全為化妝品，包括口紅、妝前乳、睫毛膏、遮瑕、粉餅等多個種類，原PO直呼「世新大學也太前衛了」。

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許多網友看到串文後紛紛留言，有人說「看到藍色那包愛康衛生棉，秒認出來就是我的愛用款，不用跑出去外面屈臣氏買學校裡就有也太貼心啦」、「這也太多彩妝可以選擇」、「好便宜」、「眼唇卸妝液我常常買欸，這機器超實用」、「不會吧！剛看這款（唇蜜）怎麼還比官方商城便宜那麼多啦，而且這超缺貨的還賣那麼便宜，羨慕嫉妒死了啦」，還有網友笑說「轉學」、「好扯，我要轉過去了」、「現在轉學還來得及嗎」。

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