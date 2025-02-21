儲水大作戰！高雄大停水55小時 鳳山3里建置社區加水站

水公司今進行加水站設置前整備作業。（記者陳文嬋攝）

2025/02/21 00:16

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市今（21）夜23時起大停水55小時，民眾儲水大作戰，鳳山區北門、誠義、忠義等里，自行建置社區加水站，方便民眾就近取水。

水公司辦理原水管閥更新工程，今天21日夜晚23時起停水55小時，影響15區48.7萬戶用水，布設150處臨時加水站，以及鳳山、楠梓分所供水，搭配水車送水至深夜22時。

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但因加水站布點密度不足，民眾仍認為提水不便，住家增設水塔、搶購加水桶，展開儲水大作戰，還有人乾脆出遊離開高雄。

鳳山區北門里長謝秀霞為方便里民，協調里內萬姓公媽廟、萬善同居廟開放地下水源，作為社區加水站，讓里民多處地點取水，也不用花錢買水。

誠義里長劉啟芳表示，這次停水長達2天之久，他擔心長輩應變不及，雖有向水公司申請水車，卻一直未獲明確回應，他只好自立自強，自掏腰包購買5個大水塔因應，今安裝後開始儲水，分設里內3處地點，作為社區加水站，方便里民就近取水。

忠義里長李朝清超前部署，早已打造社區供水站，於里活動中心頂樓架設大型水塔儲水，透過操作管線輸送，里民在1樓就能取水，這次大停水派上用場，讓里民很放心，不擔心停水。

水公司今進行加水站設置前整備作業表示，停水施工期間，公告停水區域內自來水管網系統仍有少量的水可供使用，將再加強即時供水調配，並配合加水站及水車送水，以盡量滿足民眾用水需求。

此外，為避免設置地點民眾取水情形未如預期，水公司表示，如加水站不敷使用時，將再機動調整增設，並增加水車送水因應，以利資源有效運用。

鳳山區北門里長謝秀霞協調里內廟宇開放地下水源，作為社區加水站，方便民眾取水。 （記者陳文嬋攝）

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