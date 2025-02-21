高雄大停水55小時 鳳山過埤里福德宮湧泉、300年龍目井開放取水

鳳山過埤里福德宮土地公座位下方湧現山泉水，迄今超過50年，這次高雄大停水，主委簡仁爘說，土地公賞賜福水，開放民眾取水。（記者陳文嬋攝）

2025/02/21 00:11

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市今天（21日）深夜11點起大停水55小時，影響15區48.7萬戶用水，鳳山區寶地多，過埤福德宮湧泉、文山里300年「龍目井」水源不絕，開放取水。

鳳山區過埤里福德宮是地方信仰中心，土地公座位下方湧現山泉水，迄今已超過50年，一度因附近大樓施工中斷近3年，去年8月迎回媽祖神尊前夕突然湧泉再現，令人嘖嘖稱奇！

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湧泉水質清澈、口感清甜，泡茶特別好喝，深受喜愛，廟方接管引水，珍惜水資源，打造不鏽鋼水箱裝水，還準備椅子、水勺，方便民眾坐著取水。

主委簡仁爘說，土地公賞賜福水，經常有人來取水，廟方樂於與大眾分享，這次高雄大停水55小時，歡迎民眾取水結緣，不用因停水花錢買水。

此外，文山里「龍目井」水300年來不枯竭，早期為赤山地區居民飲用水，取水製作「赤山粿」遠近馳名，里長黃惠玲說，水資源珍貴，社區廣結善緣，開放民眾取水，煮沸飲用更安全。

水公司已布設150處臨時加水站，每里設置1處加水站，搭配水車送水到深夜10點，也開放鳳山、楠梓自來水分所提供民眾取水使用。

文山里300年「龍目井」水源不絕，開放取水。（記者陳文嬋攝）

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