台南捷運綠線經安平運河畔 全程19站、地下6站曝光

台南捷運綠線可行性研究案路線示意圖。（台南市府提供）

2025/02/20 23:54

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南捷運綠線可行性研究修正案，連結第1期藍線平實轉運站、台鐵台南車站、舊城區與安平地區，路線沿經運河畔水岸，創造觀光休閒特色。

綠線修正方案東起台39往西串連平實轉運站、台鐵台南車站，行經舊城區、永華市政中心至安平地方法院，全長約17.23公里，規劃設置19站，大約有11個彎繞；其中地下化路段由小東公園至水萍塭公園，約4.56公里，共6個地下車站（G8至G13）。

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路線沿經小東路、北門路、中山路、忠義路、府前路、西門路、永華路、育平路、慶平路、安億轉運站，沿經運河畔（慶平路）之外，可以服務安平區公所洽公及安平舊部落，同時串連遊艇碼頭，促進安平與運河觀光。

至於民眾關心的台鐵台南車站的銜接轉乘，則規劃G10「台南車站」（鄰近北門路與公園南路）穿堂層利用小東轉運站地下層共構，連通至台鐵站台南站地下站區，可在地下完成轉乘。

交通局長王銘德表示，綠線原先前期規劃採全線高架方案，因舊城區道路狹小，地方對高架軌道可能造成城市景觀衝擊而未達成共識，經研議後提出初步修正方案，將舊城區路段採地下化設置以降低衝擊，並優化路線更直捷，減少彎繞，已陸續展開地方說明會蒐集民意爭取共識，期讓綠線進入綜合規劃階段。

另外，為了完善捷運路網發揮綜效，市府也將路線由平實轉運站往東延伸至台39線銜接深綠線為主要評估方案，可形塑捷運雙十字路網（綠線與藍線、深綠線；藍延線與深綠線），提供更全面的公共運輸服務。

市長黃偉哲表示，綠線是最重要的東西向路線，可串聯深綠線及藍線，同時行經舊城區及安平區的文化觀光景區，採部分高架、部分地下化的可行性研究規劃設計，期能減少對城市景觀及道路等衝擊。

台南捷運綠線部份高架、部份地下化。 （南市交通局提供）

台南捷運綠線可行研究案規劃站點（尚未定案）。（南市交通局提供）

台南捷運綠線可行性研究案規劃站點示意圖。（南市交通局提供）

台南捷運綠線可行性研究案規劃站點示意圖。（南市交通局提供）

台南捷運綠線可行性研究案規劃站點示意圖。（南市交通局提供）

台南捷運綠線與台南車站轉乘示意圖。（南市交通局提供）

台南捷運綠線可行性研究案規劃站點示意圖。（南市交通局提供）

台南捷運綠線可行性研究案規劃站點示意圖。（南市交通局提供）

台南捷運綠線可行性研究案規劃站點示意圖。（南市交通局提供）

台南捷運綠線部份地下化段，西端出土在水萍塭公園附近。（記者洪瑞琴攝）

台南捷運綠線地下化段入地位置大約在小東公園附近。（記者洪瑞琴攝）

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